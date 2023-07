Oczy polskiego e-commercu zwróciły się ku Adriatykowi

Packeta Poland, cyfrowa platforma dla e-commerce uruchamia bezpośrednią linię logistyczną do rynków adriatyckich, tj. Słowenii oraz Chorwacji. To działanie umożliwi e-commerce’owi dostawę przesyłek z Polski nawet w ciągu 2-3 dni. Oznacza to, że działające nad Wisłą e-sklepy mogą konkurować nie tylko produktami, ale też kosztem i czasem dostawy.

Packeta dostrzega rynki adriatyckie

Linia logistyczna powstała w Chorwacji i Słowenii daje możliwość łatwego wejścia na te rynki dla polskiego giganta e-commerce.

-Rynki adriatyckie przez wiele lat były traktowane po macoszemu przez polskie e-commercy, jednak w ostatnim czasie obserwujemy zgoła odmienny trend. Przedstawiciele e-sklepów zaczęli zauważać w tych krajach ogromny potencjał do rozwoju, który jednak był często blokowany przez zbyt długie czasy dostaw. Słoweńcy i Chorwaci oczekują, że otrzymają przesyłkę w maksymalnie 3-4 dni, a polskie e-sklepy nie mogły tego zapewnić – stwierdziła Justyna Andreas, dyrektorka zarządzająca w Packeta Poland.

- Aby to zmienić, uruchomiliśmy bezpośrednią linię logistyczną z Polski do Słowenii oraz Chorwacji. Dzięki temu paczki docierają do konsumentów w nawet 2-3 dni. Trasa bez przeładunków to także niższy koszt wysyłki i zwrotu oraz mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia paczki –dodała Andreas.

Całość na wnp.pl