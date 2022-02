Od 50 groszy do 5 zł - taką kaucję możemy zapłacić za opakowanie zwrotne

Dla 56,4 proc. badanych osób ważny jest materiał, z jakiego wykonane jest opakowanie. Najlepiej, aby był biodegradowalny lub nadawał się do recyclingu. Ponad połowa badanych uważa, że odzież i obuwie, artykuły dla dzieci i zabawki oraz książki zdecydowanie można pakować w opakowanie wielokrotnego użytku. A aż 44 proc. respondentów chciałoby otrzymywać produkty w opakowaniach zwrotnych wielorazowego użytku za kaucją. Chęć takiego zakupu w sklepie on-line rośnie wraz z wiekiem (do około 50 lat). Najwięcej osób niezdecydowanych na zakup produktu w opakowaniu zwrotnym za kaucją jest w grupie badanych powyżej 60 (46,7 proc.) oraz poniżej 20 roku życia (36,4 proc.).

Już teraz wiele sklepów zastępuje folie kartonami lub „odchudza” opakowania, co skutkuje ograniczeniem zużywanych do ich produkcji surowców.



Opakowanie zwrotne musi podlegać zwrotowi, w ramach którego konsument odzyska poniesioną kaucję. Respondenci w większości są gotowi na poniesienie takiego dodatkowego kosztu. Ponad 40 proc. osób deklaruje chęć zapłacenia od 50 gr do 5 zł. 11,9 proc. ankietowanych zapłaciłoby kwotę w przedziale 5,01−10,00 zł, a zdaniem 22,5 proc. respondentów koszt kaucji powinien być uzależniony od kwoty zakupów.



A w jaki sposób klienci chcieliby zwracać opakowanie i odbierać kaucję?

Często respondenci wskazywali na taką samą formę dostawy, jak i zwrotu opakowania wielokrotnego użytku. Ponad 46 proc. badanych chciałoby zwrócić opakowanie w paczkomacie. Na kolejnym miejscu są specjalne automaty do zwrotu opakowań ustawione przy wejściu do każdej galerii handlowej (11,5 proc.) lub przy sklepie wielopowierzchniowym (21,7 proc.) oraz kurier (10,7 proc.). Preferowany sposób zwrotu opakowania może zależeć także od zakupionego produktu (tj. wielkości opakowania), sposobu dostawy/odbioru danego towaru, bądź obecnej sytuacji konsumenta.