Od stycznia e-zakupy z Chin będą obciążone podatkiem VAT

Polscy klienci serwisów AliExpress, Gearbest czy Banggood odstycznia przyszłego roku będą mieli doliczony VAT od każdej przesyłki z Chin.

Dotychczas wystarczyło nadać przesyłkę jako list, oznaczyć ją jako prezent czy próbkę. Wiele paczek idzie do Europy np. przez Bangladesz, Indie czy Wietnam i dzięki temu unikają opodatkowania.

1 stycznia 2021 r. w całej Unii wchodzi w życie pakiet e-commerce, który ma uprościć zgłaszanie do procedury celnej wszystkich przesyłek do wartości 1 tys. euro - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Co prawda towary do wartości 150 euro mają być zwalniane z opłat celnych, ale podatek VAT trzeba będzie uiścić.

- W przypadku towarów wysyłanych osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne o wartości rzeczywistej do 45 euro na przesyłkę będzie nadal miało zastosowanie zwolnienie z należności celnych i podatkowych – twierdzi ministerstwo pytane przez "GW".

Zasadniczo każdy towar importowany w formie przesyłki pocztowej powinien być dociążony podatkiem VAT. Do poboru od adresata przed wydaniem mu przesyłki zobowiązana jest Poczta Polska. Jakiś czas temu poczta szacowała koszty ewentualnej obsługi nowej infrastruktury z pensjami. Wynik? Od 68,4 do 120,3 mln zł rocznie. W 2018 roku tylko Poczta Polska rozniosła ok. 14 mln listów z Chin, paczek z Chin było w tym czasie tylko trochę ponad 15 tys.

W raporcie Gemius za 2019 rok ta platforma zakupowa znalazła się w pierwszej czwórce stron wykorzystywanych do zakupów online. Kupujemy kosmetyki, biżuterię, ubrania, sprzęty AGD i RTV, telefony i akcesoria, odzież i dodatki czy artykuły dla dzieci.