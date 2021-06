Odroczone płatności PayPo dostępne w Modivo

Modivo to mutlibrand z modą, który oferuje 86 tys. produktów od 340 marek. Fot. materiały prasowe

Modivo, sklep internetowy z modą należący do eobuwie.pl, udostępnił swoim klientom opcję odraczania płatności. Dostawcą rozwiązania jest PayPo.

Obecnie z odroczonych płatności PayPo korzysta ponad 450 tys. aktywnych użytkowników, którzy tylko do maja tego roku zrealizowali przeszło 2 mln transakcji przy użyciu tej formy płatności (ponad 3 mln transakcji w całym 2020 r.)

Jak przypomina Modivo, według analityków McKinsey 9 na 10 Europejczyków zadeklarowało dalsze korzystanie z e-zakupów, nawet po zakończeniu pandemii. Z kolei wg badania IQS, 60% przebadanych osób deklaruje zachowanie wydatków internetowych na dotychczasowym poziomie, a 25% twierdzi, że w najbliższych miesiącach będzie robić zakupy internetowe częściej niż do tej pory. Korzystają na tym różnego rodzaju e-sklepy, ale jednym z największych beneficjentów trwałej transformacji nawyków zakupowych Polaków są odroczone płatności, a wśród sklepów, które najchętniej udostępniają tę metodę płatności swoim klientom są m.in. te z asortymentem odzież i obuwie.

Odroczone płatności teraz w Modivo

Liderem rynku dla tej wygodnej i bezpiecznej formy opłacania e-zakupów jest w Polsce PayPo, które właśnie wdrożyło swoje rozwiązanie w e-sklepie MODIVO, należącym do eobuwie.pl.

- Widzimy, że zainteresowanie naszymi odroczonymi płatnościami tylko rośnie – w każdym kolejnym miesiącu realizujemy ponad 500 tys. transakcji, a w maju było ich nawet więcej niż w kwietniu. Nasi klienci są bardzo aktywni zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy odzieży i obuwia - komentuje Tomasz Hadzik, członek zarządu PayPo.

Modivo to mutlibrand z modą, który oferuje 86 tys. produktów od 340 marek, w tym włoskich, sportowych, casualowych: m.in.: Guess, Pinko, Tommy Hilfiger, Versace Jeans Couture, Victoria Beckham, Max Mara, Michael Kors oraz Liu Jo.

Odroczone płatności na fali wznoszącej

Eksperci branżowi oceniają, że e-commerce najlepsze lata ma wciąż przed sobą. W ich ocenie w optymistycznym scenariuszu ten rynek może urosnąć w tym roku o kolejne 20-25%. Podobnie jest z odroczonymi płatnościami. Szacuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla globalnego rynku BNPL (buy now, pay later) wyniesie 21,2% do 2027 roku. Wśród głównych czynników napędzających tak dynamiczny rozwój wymienia się: szeroką liczbę korzyści oraz innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez firmy oferujące usługę „kup teraz, zapłać później”, a także nawiązywanie kolejnych partnerstw ze sklepami z takich branż jak: moda, elektronika i media oraz DIY.

W Polsce już się to dzieje - po niedawnej integracji z platformami Shoper i IdoSell zasięg odroczonych płatności polskiego fintechu wzrósł jeszcze wyraźniej – ta forma finansowania e-zakupów jest dostępna dla ponad 20 tys. e-sklepów, a dzięki aktywnie prowadzonym rozmowom z kolejnymi podmiotami, to grono będzie się tylko powiększać.