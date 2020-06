OEX: Platformy marketplace będą miały coraz większe znaczenie w rozwijaniu sprzedaży online

Magdalena Jabłońska, prezes zarządu OEX24.com, fot. mat. pras.

Pandemia zmieniła zachowania konsumentów. Izolacja i ograniczone możliwości zakupów w tradycyjnych sklepach skłoniły wielu ludzi do korzystania z zakupów online z dostawą do domu. Wiele osób w tym czasie dokonało zakupu online po raz pierwszy. - Wyniki sprzedaży e-commerce wskazują, że takie zachowania klientów się utrwalą. Jest to kolejny etap w rozwoju sprzedaży online, podobnie jak miało to miejsce po epidemii SARS, kiedy marketplace Alibaba zyskał nowych użytkowników i pięciokrotnie zwiększył sprzedaż. Decyzje zakupowe konsumentów, którzy korzystają z kanału online są bardziej przemyślane i nie ma w nich miejsca na zakupy impulsywne, które często mają miejsce w sklepach tradycyjnych - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Magdalena Jabłońska, prezes zarządu OEX24.com z Grupy OEX.

Największe firmy na świecie inwestują w infrastrukturę do analizy dużej ilości danych, zarządzanie łańcuchem dostaw i kontroli zapasów. Tworzą one ostateczny produkt dla klienta, który ma do wyboru tysiące ofert bez konieczności wychodzenia z domu. - W e-commerce ważna jest technologia, logistyka, magazynowanie i czas dostawy. Dlatego branża e-commerce, zarówno segment B2C jak B2B, powinna stawiać na rozwój tych elementów - wskazuje Magdalena Jabłońska.

Udział e-commerce w rynku detalicznym w Chinach wynosi 64%, w Niemczech 14%. - W Polsce wskaźnik ten wynosi 4-7%. Możemy spodziewać się dalszego dynamicznego wzrostu. Klienci oczekują spójnej oferty zarówno online jak i offline. Dlatego detaliści powinni rozwijać sprzedaż w obu tych kanałach. Również producenci coraz częściej dostrzegają konieczność zaistnienia i rozwoju w handlu internetowym, zarówno w odniesieniu do sprzedaży we własnych e-sklepach, budując i rozwijając narzędzia D2C jak i na platformach marketplace B2B i B2C. Zwłaszcza te ostatnie będą miały coraz większe znaczenie w rozwijaniu strategii sprzedaży online w przypadku tych firm, które produkują niszowe produkty lub ich asortyment nie jest zbyt szeroki, posiadają unikalną specjalizację. Pamiętajmy, że konsument chciałby mieć wybór i ceni sobie wygodę a zakupy w jednym miejscu w sieci zapewniają mu oszczędność czasu. Marketplace jest zdecydowanie łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uruchomić sprzedaż online bez inwestowania we własny e-sklep. Umożliwia rozpoczęcie sprzedaży online praktycznie od razu, często oferując dodatkowe usługi w obszarze marketingu, logistyki i magazynowania oraz w obszarze płatności - podsumowuje Magdalena Jabłońska.