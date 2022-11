OEX zmienia nazwę jednej ze spółek. Chce budować rozpoznawalności w branży usług logistycznych

Nowa nazwa nie niesie za sobą zmian w strukturze właścicielskiej spółki, bez zmian pozostają także wszystkie pozostałe dane zawarte w KRS. Już od dzisiaj działa również nowa domena i strona internetowa spółki.

Naszym celem było znalezienie nazwy własnej, jednoznacznie kojarzącej się z główną linią naszej działalności, zależało nam również na tym, aby z łatwością mogła być używana za granicą. Takie kryteria spełniało stworzenie nazwy na bazie słowa fulfillment, które oznacza cały proces obsługi klienta – od złożenia zamówienia, przez magazynowanie, pakowanie, fiskalizację aż po wysyłkę i usługi dodatkowe takie jak konfekcjonowanie czy personalizacja paczek. Dla naszych klientów prowadzimy też kompleksowe usługi związane z obsługą ich kont na marketplace’ach – powiedział Arkadiusz Filipowski, prezes zarządu Fulfilio z Grupy OEX.

Jakie usługi świadczy Fulfilio

Spółka oferuje kompleksową obsługę logistyczną sklepów internetowych oraz międzynarodowych producentów dostarczających produkty do e-sklepów. Pomaga przenosić operacje do Polski, gwarantując zachowanie najwyższej jakości i szybkości dostaw.

- Nazwa Fulfilio odwołuje się również do kompleksowości usług, które oferujemy. W ten sposób nawiązujemy do wizji Grupy OEX, która obejmuje holistyczne postrzeganie handlu jako total commerce. Wpisując się w strategię grupy rozwijamy cała gamę usług, aby wspierać naszych Klientów, którzy dywersyfikują swoje kanały sprzedaży i komunikacji z konsumentem. Oferujemy inteligentną logistykę nie tylko w odniesieniu do technologii ale również pakietu usług, których potrzebuje klient. Tak pojęta elastyczność to ogromna wartość dodana dla klientów, którzy chcą optymalizować koszty i jednocześnie wciąż się rozwijać – dodaje Arkadiusz Filipowski.

Fulfilio świadczy także usługi związane z produkcją, dystrybucją i montażem materiałów POSM. Do klientów spółki należą globalne marki z takich branż jak FMCG, beauty, finanse i ubezpieczenia, które outsource’ują procesy związane z produkcją i logistyką materiałów marketingowych, ekspozycji sklepowych i targowych a także stoisk promocyjnych i innych nośników materiałów marketingowych.