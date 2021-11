Ofensywa Allegro: Przejęcia i otwarcie na sektor B2B

Allegro rządzi na polskim rynku. ale konkurencja jest coraz silniejsza

Rynkowy lider nie zwalnia i inwestuje w nowe biura i kadrę.

Grupa duży potencjał widzi w sektorze B2B

Allegro pokazało wyniki za III kwartał

Wartość sprzedaży brutto (GMV), czyli ogółem towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w III kwartale o 19,9% r/r do 9,9 mld zł.

Przychody wzrosły o 32,9% r/r do ponad 1,2 mld zł. Średnie roczne wydatki na aktywnego kupującego po raz pierwszy przekroczyły 3.000 zł.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o 5,6% r/r do 13,3 mln i o 0,8% kw/kw, co oznacza powrót do kwartalnych wzrostów.

Allegro przejmuje platformę Mall Group i X-press Couriers

135 tys. sprzedawców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, korzystających z usług nowo powstałej grupy, skorzysta z możliwości wystawienia oferty na jednej platformie i sprzedawania w całym regionie. Jednocześnie sprzedający uzyskają szerszy dostęp do rynku detalicznego, liczącego 70 mln konsumentów.

Planowane połączenie z Mall Group i WE|DO wzmocni pozycję Allegro jako wiodącej platformy e-commerce dla kupujących i sprzedających w regionie.

Transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która w przyszłości pozwoli grupie łączących się spółek zwiększyć tempo rozwoju w Europie. Jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.

Allegro w październiku przejęło z kolei X-press Couriers, jednego ze swoich partnerów logistycznych, realizujących dostawy tego samego dnia. Celem akwizycji jest dalszy rozwój tej metody dostawy oraz wsparcie rozwoju sieci własnych automatów paczkowych.

Allegro stawia na B2B

Allegro Biznes, serwis odpowiadający za segment B2B walczy o wyniki sprzedaży poprzez obniżkę prowizji i zwiększenie możliwości sprzedaży hurtowej - po ponad pół roku działalności, platforma otwiera nowy rozdział dla zakupów firmowych online. 17 listopada firma wprowadziła też możliwość odroczenia płatności - kupujący mają 21, 45 lub 60 dni na spłatę. Dotyczy to każdej oferty pochodzącej od polskich sprzedających na Allegro Biznes, jeśli siedziba sprzedającego znajduje się w Polsce i rozlicza się on z Allegro za pomocą polskiego rachunku bankowego.

Allegro Biznes pod koniec listopada weszło w strategiczną współpracę z Marketplanet. Pilotażowy program obu tych graczy ma usprawnić procesy osobom odpowiedzialnym za zakupy firmowe w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach.

Głównym elementem działalności Marketplanet jest łączenie kupujących i sprzedawców w obszarze B2B. Spółka ma w swoim portfolio największych klientów korporacyjnych, chętnie korzystających z e-zakupów i e-zamówień. Dzięki uruchomionemu wspólnemu programowi pilotażowemu, sprzedawcy Allegro są bezpośrednio dostępni również na platformie Marketplanet.

Automaty paczkowe

Z początkiem listopada platforma uruchomiła własną sieć automatów paczkowych - One Box by Allegro. Na początek rusza ponad 600 automatów. Do końca 2022 roku będzie ich co najmniej 3000.

Jako pierwsi paczki ze skrytek Allegro odbiorą kupujący z Warszawy. W ciągu kolejnych dni dołączą do nich mieszkańcy kolejnych miast w Polsce - m.in. Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia, czy Torunia.

Marka logistyczna One by Allegro obejmuje ofertę zielonych automatów One Box, sieć punktów odbioru One Punkt oraz kompleksową usługę realizacji zamówień dla sprzedawców – One Fulfillment. Partnerem logistycznym usługi One Box by Allegro jest UPS.

Nowe biura i pracownicy

Allegro otworzy pięć nowych biur — w Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Lublinie oraz Wrocławiu. Firma tylko w tym roku planuje zatrudnić łącznie 1 500 osób — w tym kilkuset pracowników, którzy dołączą do niej już w nowych lokalizacjach. Największy nacisk położono na rekrutacje w obszarze technologii. Allegro poszukuje software developerów, product managerów, analityków danych i wielu innych. Anna Wróbel, nowa dyrektor HR, pomoże w rekrutacji.

Wzmocnienie kadry kierowniczej

Alvise Favara objął stanowisko Chief Commercial Officera Allegro i pokieruje pracami zespołu komercyjnego firmy. Będzie bezpośrednio zaangażowany w kształtowanie strategii rozwoju tego obszaru oraz budowania doświadczenia milionów klientów.W ramach swoich zadań będzie też pracował nad usprawnieniem wszystkich elementów, w tym nad dalszym zwiększaniem liczby dostępnych na platformie ofert, która już teraz sięga 250 mln.

Do firmy w ostatnim czasie dołączył też David Roberts, który został dyrektorem ds. technologii i produktu (CTPO).

Allegro wciąż liderem

Najchętniej wybieranym miejscem zakupów w internecie pozostają platformy typu marketplace, które aż 33 proc. Polaków wskazuje jako preferowane miejsce zakupu. Wśród nich niezmiennie największą popularnością cieszy się Allegro, z którego przynajmniej raz skorzystało aż 88 proc. ankietowanych - wynika z badania agencji Inquiry „Allegro, Amazon i rozwój marketplace”.

Allegro utrzymuje pozycję pozycję absolutnego lidera wśród marketplace'ów. Na drugim miejscu plasuje się OLX z wynikiem 52 proc. badanych, zaś na trzecim Empik.com, w którym zakupy zrobiło 47 proc. Amazon przekonał do siebie 15 proc. polskich klientów online, przy czym nie zaobserwowano tutaj wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, kiedy Polacy mogli korzystać tylko z zagranicznych wersji platformy.

Raport Inquiry zestawia ze sobą również poziom zaufania do czterech czołowych platform zakupowych: Allegro, Amazon, Empik.com oraz AliExpress. Różnice w postrzeganiu marek są znaczne – podczas gdy platformom Allegro i Empik.com ufa odpowiednio 88 i 82 proc. respondentów znających te marki, markę Amazon zaufaniem obdarza dzisiaj tylko 42 proc., a AliExpress – 37 proc.