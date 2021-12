Oferta Amazon wykracza poza usługi e-commerce. Co na to Allegro?

Amazon to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych internetowych platform e-commerce na świecie. W marcu 2021 roku serwis uruchomił polską wersję sklepu, udostępniając setki tysięcy produktów do zamówienia online polskim użytkownikom.

Choć platforma kojarzona jest głównie ze sprzedażą dóbr przez internet, oferta amerykańskiego giganta jest zdecydowanie szersza i wykracza poza typowe usługi e-commerce.

Amazon zaskoczył klientów w Polsce, ogłaszając bardzo atrakcyjną cenę swojego pakietu Amazon Prime.

Amazon w Polsce

Polacy długo musieli czekać na polską wersję sklepu. Nie oznacza to jednak, że byli całkowicie odcięci od tej platformy. Od dawna mogli korzystać z zagranicznych wersji, zamawiając produkty z niemieckiego, brytyjskiego, francuskiego czy nawet amerykańskiego Amazona. Teraz mogą robić zakupy także na polskim Amazonie.

Amerykański gigant stopniowo udostępniał kolejne usługi dla Polaków. Początkowo pojawiła się polska wersja językowa serwisu w niemieckiej wersji sklepu. W tym samym czasie na terenie Polski budowano kolejne centra dystrybucyjne, które obsługiwały zamówienia z całej Europy.

Dopiero w marcu 2021 roku polski Amazon zaczął oficjalnie funkcjonować, a Polacy zyskali możliwość zamawiania towarów i płacenia za nie w podobny sposób, jak na rodzimych i dobrze znanych platformach – m.in. Allegro. To właśnie Amazon był zresztą wymieniany jako główny konkurent Allegro i kandydat do detronizacji wieloletniego lidera polskiego rynku e-commerce.

- Nie wydaje się jednak, by miało się to szybko wydarzyć. Polska wersja Amazona ostrożnie bada rynek i sukcesywnie wprowadza kolejne nowości dla klientów znad Wisły. Nie można więc mówić o nagłej ekspansji, choć kolejne nowości wprowadzane przez giganta e-commerce z pewnością nie pozostają niezauważone przez konkurencję. W sytuacji tej wygrany może być tylko jeden – klient, który skorzysta na atrakcyjnych i rywalizujących ze sobą ofertach dostępnych na polskim rynku platform e-commerce – piszą autorzy raportu Cinkciarz.pl.

Amazon w Polsce – nie tylko platforma e-commerce

Choć platforma kojarzona jest głównie ze sprzedażą dóbr przez internet, oferta amerykańskiego giganta jest zdecydowanie szersza i wykracza poza typowe usługi e-commerce. Firma Jeffa Bezosa produkuje własne urządzenia (np. czytniki e-booków czy inteligentne głośniki z funkcją wirtualnego asystenta), udostępnia serwis VOD i wiele więcej. Oto najważniejsze produkty i usługi marki:

· Czytniki Kindle – czytniki e-booków Kindle to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych urządzeń tego typu. Amazon od wielu lat rozwija tę gałąź swojej działalności, wprowadzając w niej nowe rozwiązania i udoskonalenia dla klientów. Wraz z czytnikami Kindle firma sprzedaje też na swojej platformie e-booki, a nawet oferuje nielimitowany dostęp do wirtualnych książek w ramach miesięcznego abonamentu.

· Amazon Alexa – Alexa to wirtualna asystentka zaprojektowana przez Amazon. Swoim działaniem przypomina Asystenta Google czy Siri, która obecna jest na urządzeniach marki Apple. Alexa potrafi odpowiadać na podstawowe pytania, pomagać w wyszukiwaniu informacji przez internet czy chociażby sterować kompatybilnymi urządzeniami z zakresu inteligentnego domu. Amazon sprzedaje m.in. głośniki Echo i Echo Dot, które pozwalają na wygodną komunikację z Alexą.

· Amazon Prime Video – autorska platforma VOD od Amazonu oferuje w ramach miesięcznego abonamentu dostęp do tysięcy filmów i seriali. Część tych produkcji powstaje specjalnie na zamówienie firmy, przez co nie jest dostępna nigdzie indziej. To ciekawa alternatywa bądź też uzupełnienie np. dla Netfliksa czy HBO GO.

· Amazon Music – usługa streamingu muzycznego, swoim działaniem przypominająca m.in. Spotify, Tidal czy Apple Music. Użytkownik w ramach miesięcznej subskrypcji otrzymuje dostęp do kilkudziesięciu milionów utworów muzycznych.

Amazon Prime – darmowa dostawa bez minimalnej kwoty zamówienia

Jedną ze sztandarowych usług Amazona jest jednak Amazon Prime. Klienci w ramach miesięcznej lub rocznej opłaty otrzymują dostęp do szeregu benefitów, które sprawiają, że zakupy na platformie są bardziej opłacalne. To między innymi:

· Darmowa i szybka dostawa – produkty oznaczone logo Prime można zamówić bez ponoszenia kosztów przesyłki. Część z nich można otrzymać już następnego dnia. Amazon nie określa przy tym minimalnej kwoty zamówienia, co jest przewagą w stosunku do konkurencyjnego pakietu Smart na platformie Allegro.

· Dostęp do Amazon Prime Video – w ramach jednej opłaty użytkownicy otrzymują też dostęp do usługi Amazon Prime Video, czyli wspomnianego już serwisu VOD.

· Darmowe gry – każdego miesiąca w ramach Amazon Prime użytkownicy otrzymują też darmowe gry na PC oraz jedną darmową, comiesięczną subskrypcję wybranego przez siebie kanał na platformie Twitch.

· Dostęp do wyjątkowych okazji – subskrybenci Amazon Prime otrzymują też dostęp do specjalnych okazji, przygotowanych tylko dla nich, w tym m.in. do corocznej wyprzedaży Prime Day.

Ile kosztuje Amazon Prime?

Amazon zaskoczył klientów w Polsce, ogłaszając bardzo atrakcyjną cenę swojego pakietu. Amazon Prime można opłacać co miesiąc lub zapłacić za cały rok z góry. Pierwsza opcja kosztuje 10,99 zł miesięcznie. Bardziej opłacalny jest więc plan roczny, który kosztuje 49 złotych.

Osoby niezdecydowane mogą też skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego Amazon Prime, by przetestować wszystkie możliwości tej usługi i zdecydować, czy wykupić do niej płatny dostęp.