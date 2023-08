Oferteo rośnie, bo szukamy "złotych rączek" przez internet

Większe przychody Oferteo to efekt znaczącego wzrostu aktywności użytkowników platformy oraz wprowadzonych procesów rozwojowych w spółce. W roku obrotowym 2022/2023 na platformie Oferteo złożonych zostało ponad 1,85 mln potwierdzonych zleceń dotyczących usług wykonawców. Wraz z rozwojem swojej platformy, Oferteo sukcesywnie wzmacnia swój zespół i obecnie zatrudnia blisko 250 osób.

Platforma Oferteo.pl działa w modelu reverse martketplace, oznacza to, że zlecający określa potrzebę, a w odpowiedzi na nią wykonawcy składają swoje oferty. W praktyce, jedno złożone zlecenie umożliwia otrzymanie wielu natychmiastowych, dostosowanych ofert, spośród których zleceniodawca może dokonać wyboru. Model ten nieustannie zyskuje na popularności, czego dowodem jest rekordowa liczba zapytań użytkowników na platformie Oferteo.pl. W minionym roku obrotowym złożonych zostało ponad 1,85 mln zapytań dotyczących usług wykonawców, oznacza to wzrost o ponad 200 tys. względem poprzedniego okresu rozliczeniowego.

- Nieustannie dążymy do tego, aby utrzymać pozycję lidera w swojej kategorii, dlatego położyliśmy szczególny nacisk na rozwój naszej platformy i przede wszystkim realny wzrost liczby użytkowników. W tym celu dokonaliśmy modernizacji na wielu płaszczyznach, zaczynając od marketingu, zarządzania marką Oferteo, nowych funkcjonalności na platformie, a kończąc na samym modelu współpracy na linii wykonawca – zamawiający. Wypracowaliśmy autorskie rozwiązania i kompleksowe wsparcie użytkowników, co przyczyniło się do wzrostu zadowolenia osób korzystających z naszej platformy – zarówno wykonawców, jak i zleceniodawców. Widzimy, że poczynione zmiany przynoszą zamierzone efekty, nie tylko rozwojowe, ale też finansowe, dlatego zamierzamy konsekwentnie zwiększać zadowolenie naszych użytkowników i widoczność marki Oferteo. Liczymy, że w efekcie przełoży się to na wysoką rozpoznawalność serwisu i dotarcie do nowego, szerokiego grona zleceniodawców i wykonawców – komentuje Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.

Znaczący wzrost Oferteo zanotowało w okresie pandemii wraz z rozwojem całego rynku handlu internetowego. Konsumenci, którzy nie mieli wcześniej styczności z e-handlem, mogli poznać jego niekwestionowane zalety i według ekspertów, te osoby po „odmrożeniu” gospodarki pozostały w świecie e-commerce.

W ostatnich 5 latach obrotowych Oferteo kontynuowało rozwój swojej działalności, notując z każdym okresem wzrost przychodów. W roku obrotowym 2022/2023 spółka uzyskała przychody na poziomie 42 mln zł, które były o 43 % wyższe niż rok wcześniej. Porównując przychody w roku obrotowym 2018/2019 spółka zwiększyła skalę działalności blisko 4,5 -krotnie, osiągając średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 45% (CAGR).

- Niewątpliwie okres pandemiczny stanowił dla nas dźwignię do szybszego rozwoju, jednak prawdziwym wyzwaniem było utrzymanie tak znaczącej dynamiki wzrostu po zakończeniu tego okresu. W kolejnych latach kontynuowaliśmy dalszy wzrost skali działalności, wykorzystując nasze przewagi rynkowe oraz wprowadzone usprawnienia. Skutkiem tego, nawet w momencie bardziej wymagającej sytuacji makroekonomicznej mogliśmy kontynuować rozwój platformy, ponieważ stanowiliśmy znaczące wsparcie dla wykonawców, którzy w momencie niższego zainteresowania swoimi usługami, znacznie częściej korzystali z pośrednictwa naszej platformy, jako dodatkowego kanału dotarcia do potencjalnych klientów – komentuje Przemysław Dziemieszkiewicz, prezes Oferteo.

Oferteo funkcjonuje od 15 lat, a od ponad dekady jest zdecydowanym liderem w swoim segmencie pod względem liczby wizyt użytkowników. Platforma współpracuje z blisko 600 tys. wykonawców i dostawców usług. Dzięki tak dużej bazie partnerów, Spółka może się pochwalić 15 mln nawiązanych relacji pomiędzy zlecającymi a wykonawcami od początku swojej działalności. Oferteo.pl obsługuje szerokie spektrum branż, łącząc zleceniodawców z wykonawcami. Wiodące z nich to: usługi budowlane (m.in. budowa domów, odnawialne źródła energii, remonty i wykończenia wnętrz), finanse i prawo (m.in. kredyty, leasing i porady prawne) oraz usługi dla firm (m.in. księgowość, strony internetowe i utrzymanie porządku).