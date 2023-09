Ogromne inwestycje Shein w ESG

SHEIN przeznacza dodatkowe 85 mln dolarów na wsparcie społeczności

Tym samym łączna kwota, która została przekazana na rzecz społecznego zaangażowania marki oraz realizacji filaru ESG wzrosła do 155 mln dolarów.

Plan działania SHEIN w zakresie ESG, któremu nadano nazwę evoluSHEIN, to odpowiedź firmy na wyzwania społeczne i środowiskowe oraz próba wywarcia pozytywnego wpływu na branżę i społeczeństwo. Plan przewiduje dziewięć priorytetów, które podzielono według trzech strategicznych filarów: Ludzie, Planeta i Proces.

Filar „Sprawiedliwe wzmacnianie” ma na celu poprawę jakości życia społeczności, które są ważne dla SHEIN i sprawienie, że ich przedstawiciele będą mieć równe szanse, przykładem są aspirujący projektanci, dostawcy SHEIN, a także kobiety, młodzież i osoby będące z mniej korzystnej sytuacji. SHEIN będzie dążył do wyrównania istniejących nierówności oraz wsparcia tych osób, by mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.

W SHEIN dążymy do wzmocnienia pozycji różnych społeczności interesariuszy za pomocą narzędzi, możliwości i funduszy, aby zmieniać życia zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym – komentuje Molly Miao, COO SHEIN. Fundusz ten będzie umożliwiał wsparcie społeczności, poprzez tworzenie bardziej sprawiedliwej przyszłości – dodaje Molly Miao, COO SHEIN.

Wsparcie dla aspirujących projektantów

Firma SHEIN przeznaczy 50 mln dolarów na program Inkubator Mody SHEIN X, który w ciągu pięciu lat wesprze do 5000 wschodzących projektantów w budowaniu własnej marki. Te dodatkowe środki zwiększą całkowitą kwotę inwestycji firmy w program SHEIN X do 105 mln USD do roku 2028. Od czasu uruchomienia programu SHEIN X w styczniu 2021 r. liczba uczestników wzrosła z siedmiu do prawie 3000 projektantów i artystów z ponad 20 krajów, umożliwiając przedstawienie światu ponad 25 000 oryginalnych kreacji.

Wzmacnianie pozycji dostawców

Program Wzmacniania Społeczności Dostawców SHEIN (ang. Supplier Community Empowerment Program, SCEP), który dzięki innowacyjnym technologiom, pomaga przedsiębiorstwom współpracującym z SHEIN przekształcać tradycyjne modele produkcji, w nowoczesne rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby konsumentów. Umożliwienie dostępu do ulepszonych rozwiązań dla fabryk, nowych technologii, szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, a także usług, z ekosystemów dostawców w Brazylii, Chinach i Turcji, stwarza nowe możliwości dla tych firm. W kwietniu 2023 r. firma SHEIN zadeklarowała, że w ciągu pięciu lat przeznaczy na SCEP łącznie 70 mln dolarów.

Wzmocnienie lokalnej społeczności

W celu poprawienia jakości życia społeczności firma planuje przeznaczyć w ciągu pięciu lat 35 mln dolarów na nowe globalne lub krajowe działania społeczne zmierzające do wzmocnienia pozycji kobiet, promowania równości płci, wsparcia rozwoju młodzieży oraz złagodzenia zjawiska ubóstwa.

Co wiemy o Shein

Założona w 2012 roku firma SHEIN jest wiodącym światowym sprzedawcą internetowym, prowadzącym działalność w Kantonie, Singapurze i Los Angeles, a także na innych kluczowych rynkach. SHEIN dociera do konsumentów w ponad 150 krajach i regionach na całym świecie.