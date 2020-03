Ok. 86 proc. transakcji wykonywanych za pomocą karty nie przekracza 100 zł

Z danych organizacji kartowych wynika, że około 86 proc. transakcji wykonywanych za pomocą kart płatniczych nie przekracza kwoty 100 zł – ocenia Fundacja Polska Bezgotówkowa. Oznacza to, że podniesienie limitu płatności bez podawania PIN do poziomu 100 zł dodatkowo przyczyni się do ograniczenia kontaktu z terminalem w punktach usługowo-handlowych dla znaczącej liczby konsumentów i sprzedawców.

- Widzimy, że liczba transakcji bezgotówkowych i obroty znacznie wzrosły w ostatnim tygodniu, co oznacza, że Polacy przestawili się na płatności bezgotówkowe – ocenia Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W trwającej sytuacji epidemiologicznej Fundacja Polska Bezgotówkowa wraz z agentami rozliczeniowymi i bankami wyraziła gotowość do instalacji dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy urządzeń POS. Wszystkie nowo instalowane terminale obsługują podwyższony limit 100 zł dla transakcji zbliżeniowych niewymagających podawania kodu PIN. Wszystkie inne terminale funkcjonujące już na rynku są w trakcie procesu dostosowywania do nowego limitu.