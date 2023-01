OLX: Rozwijamy serwis, by dostarczyć użytkownikom rozwiązania na miarę ich oczekiwań

Jak rośnie sprzedaż produktów używanych na OLX?

Przedmioty ze statusem “używane” stanowią na OLX 2/3 wszystkich nowo dodawanych ogłoszeń. Ich największy udział odnotowujemy w kategoriach takich jak: Muzyka i Edukacja (80 proc.), Dla Dzieci (77 proc.), Elektronika (75 proc) oraz Moda, gdzie stanowią one prawie 60 proc. ofert.

Niezależnie od tego, czy konsumenci kupują przedmioty nowe, czy używane, na znaczeniu coraz bardziej zyskują wygoda zakupów i dopasowanie się do potrzeb konsumentów. Zachowanie to potwierdza fakt, że w 2022 r. obserwowaliśmy intensywny rozwój sieci przesyłek idący w parze z postępująca adopcją płatności online. Tendencji tej towarzyszył wzrost rynku e-commerce w 2022 r., który w Polsce utrzymywał się na dwucyfrowym poziomie (w październiku 14 proc. r/r).

Trudniejsza sytuacja ekonomiczna zmusza do poszukiwania oszczędności. Równocześnie rośnie nasza świadomość społeczna, a tym samym chętniej sięgamy po rozwiązania proekologiczne. To zaś pozwala przypuszczać, że otwartość na produkty “z drugiego obiegu” będzie rosła. Konsumenci jednak coraz większą uwagę będą zwracali na stan przedmiotu, jego cenę, użyteczność oraz gwarancję.

Jakie kategorie zakupowe są najpopularniejsze wśród klientów OLX?

W 2022 roku, same tylko kategorie związane z dobrami użytku codziennego, odwiedzało każdego dnia 2, 2 mln unikalnych użytkowników.

Jednocześnie w ciągu całego roku ponad 4.5 miliona użytkowników dodało na platformie łącznie ponad 72 miliony ogłoszeń. Najwięcej z nich trafiało do kategorii Moda oraz Dla Dzieci, natomiast największe wzrosty od strony podażowej zanotowały kategorie będące obecnie częścią Zdrowia i Urody (ponad 20% r/r) oraz kategorie Dom i Ogród oraz Sport i Hobby (+11% r/r). Wśród najczęściej wystawianych przedmiotów w 2022 r. na OLX znajdziemy: sukienki, podręczniki szkolne, kurtki, spodnie i gry na konsolę., Największym zainteresowaniem kupujących pod względem nawiązanych kontaktów cieszyły się: smartfony, drewno kominkowe, drobny sprzęt AGD, a także gry na konsole, jak i same konsole.

W jaki sposób te liczby wpływaja na Państwa plany rozwoju na polskim rynku?

W 2022 r. liczba kupujących z usługą Przesyłki OLX wzrosła o ponad 1/3, podczas gdy liczba sprzedawców o 1/4. Dla nas to oczywisty znak, że w najbliższej przyszłości kluczowe będzie udoskonalenie funkcjonalności i programów, które ułatwią użytkownikom proces zakupowy oraz zwiększą bezpieczeństwo transakcji.

Jednym z rozwiązań, które wprowadziliśmy w drugiej połowie 2022 r. jest model płatności "Zapłać, jeśli sprzedasz". Pozwala on na wystawienie ogłoszeń bez opłat i rozliczenie w trybie prowizyjnym dopiero po zrealizowanej sprzedaży. Umożliwia także sprzedaż wielu przedmiotów z Przesyłką OLX w ramach jednego ogłoszenia. Oznacza to, że po pierwszej i kolejnej sprzedaży, Przesyłka OLX nie zniknie z ogłoszenia. Rozwiązanie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem sprzedawców, obecnie dostępne jest w wybranych kategoriach, ale w najbliższym czasie będziemy rozszerzali je na kolejne.

To oznacza, że jednym z proritetów będzie bezpieczeństwo transakcji między użytkownikami.

Każdego miesiąca OLX odwiedza 13 mln użytkowników, a to świadczy o tym, że marka cieszy się dużym zaufaniem. Dlatego naszym priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i przeprowadzanych przez nich transakcji. W trosce o jej zapewnienie wprowadziliśmy usługę Przesyłek OLX, w ramach której oferujemy opcję dostaw, obsługiwanych przez największych partnerów na polskim rynku. Zwiększa to zaufanie kupujących, a równocześnie otwiera więcej możliwości sprzedaży, ponieważ w łatwy sposób można kupować przedmioty z całej Polski. Dodatkowo transakcje z Przesyłkami OLX są objęte Pakietem Ochronnym, który zabezpiecza wpłacone za przedmiot pieniądze w przypadku, gdy paczka jest pusta lub znajduje się w niej zupełnie inny, niż zakupiony, przedmiot.

Jednak UOKiK zakwestionował część praktyk stosowanych przez OLX. Jakie zmiany wprowadziliście Państwo w serwisie?

Grupa OLX otwarcie współpracuje z urzędem, udzielając pełnych odpowiedzi na zadane pytania. Dla dynamicznej branży e-commerce, w której operuje serwis OLX - a także szerzej branży IT - charakterystyczna jest ciągła ewolucja usług i produktu. Odpowiedzialnie tworząc OLX, stale wsłuchujemy się w głosy użytkowników i dostosowujemy swoje usługi do ich potrzeb. Deklarujemy pełną współpracę z UOKiK. Rozwijamy serwis celem dostarczenia użytkownikom rozwiązań dopasowanych do ich oczekiwań.