Omnichannel nie obejdzie się bez integracji systemów IT

Łukasz Rychliński, New Business Developer w Unity Group: Wszystkie branże przechodzące transformację cyfrową są w ciągłej zmianie. Z uwagi na pandemię handel jest tym obszarem gospodarki, który mocno odczuł konieczność zmiany modelu funkcjonowania, ale to co było optymalne na początkowym etapie radzenia sobie z zamknięciem handlu tradycyjnego, dziś już jest niewystarczające. Tak naprawdę do takich pików sprzedażowych firmy powinny przygotowywać się cały rok – czyli w optymalnym scenariuszu obecnie powinno trwać planowanie działań na przyszłoroczny „czarny tydzień”. To bowiem złożony, wielowątkowy proces, który po prostu wymaga czasu. Zaczyna się od analizy poprzednich wyników sprzedaży w celu wyłapania błędów i miejsc do poprawek. Taki audyt pozwoli ustalić bieżące cele oraz posłuży jako baza do optymalizacji tych obszarów, które nie przyniosły zadowalających wyników. Powodem niepowodzenia mogą być np. problemy z działaniem konkretnej funkcjonalności lub trudności z wydajnością systemów i ich połączeń. To może wskazywać na pilną potrzebę usprawnień integracji rozwiązań. Znając przyczyny, można podjąć skuteczne działania na wypadek wystąpienia podobnych oraz innych problemów w działaniu e-sklepu.

Zwykle z dynamicznym rozwojem jakiejś dziedziny idą w parze nowe ryzyka i wyzwania. Czym zatem różni się obecna sytuacja od tej sprzed roku i z czym muszą się mierzyć e-sprzedawcy?

Gdy w marcu 2020 r. pandemia rozlewała się po kraju i negatywnie odbijała się na kolejnych branżach, najbardziej dotknięty negatywnymi skutkami handel zaczął masowo przenosić się do Internetu. W tamtym czasie liczył się refleks i tempo, w jakim przenoszono w całości sprzedaż z offline do online. Jako Unity Group zareagowaliśmy na tę rosnącą potrzebę kampanią „Przenieś biznes do internetu w 7 dni”, która została bardzo dobrze odebrana przez firmy, walczące wtedy o swoje „być albo nie być”. Jednak gdy na froncie walki z koronawirusem zaczęło się stabilizować, firmy handlowe dostrzegły potrzebę wdrażania kolejnych systemów IT pod kątem efektywnej sprzedaży w kanale elektronicznym. Takich ciągłych udoskonaleń oczekiwali klienci, a poszczególne firmy nie chciały pod tym względem pozostawać w tyle. Okazało się, że wprowadzanie kolejnych systemów w przedsiębiorstwie przeciąża je i zamiast usprawniać procesy, tylko je komplikuje.