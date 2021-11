Omnipack konsoliduje magazyny i zwiększa powierzchnię

W październiku Omnipack zakończył pracę nad konsolidacją powierzchni w jednej z dwóch swoich lokalizacji - SEGRO Logistics Park Warsaw w Nadarzynie i powiększył magazyn o 10 000 metrów kwadratowych. Tym samym całkowita powierzchnia magazynowa wzrosła do 16 000 mkw. Obecnie firma ma dwa magazyny – jeden w Nadarzynie k. Warszawy, a drugi w Gorzowie Wielkopolskim przy granicy niemieckiej.

Obsługujemy dzisiaj ponad 100 e-commerców, z których zdecydowana większość dynamicznie rośnie. Ponadto, stale dołączają nowe, co naturalnie generuje potrzebę dodatkowej powierzchni magazynowej. Konsolidacja zapewnia skupienie wszystkich procesów pod jednym dachem. To daje możliwość szybszego reagowania na zmiany, wzrosty wolumenów i obsługę zwrotów w krótszym czasie, a co za tym idzie lepszy customer experience. Większa przestrzeń pozwoli też na nowe akwizycje, czyli kolejny krok umożliwiający rozwój naszego biznesu. - komentuje Karol Milewski, Chief Revenue Officer.

Centra logistyczne Omnipack realizują wysyłki w trybie Next Day Delivery na terenie Europy. W zeszłym roku Omnipack uruchomił magazyn w Gorzowie Wielkopolskim przy granicy niemieckiej, co umożliwiło ekspansję i skalowanie biznesu na rynki Europy Zachodniej.

Przy wyborze powierzchni duży nacisk kładziemy na infrastrukturę regałową, nowoczesne maszyny do pakowania i przenośniki transportujące, które automatyzują przemieszczanie się paczek. Ważna jest też zwiększona liczba docków, obsługująca wielu przewoźników jednocześnie. Te dwa ostatnie czynniki znacznie podnoszą wskaźnik efektywności operacji logistycznych - wskazuje Milewski.

W związku z szerokim portfolio klientów Omnipack, m.in. Olsen, Femi Stories, Nago, Wish, Bizuu, czy DAX Cosmetics albo 9design - nasze magazyny muszą być przystosowane do obsługi zamówień różnych branż, zarówno modowej, kosmetycznej, jak i designerskiej.