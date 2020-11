Omnipack zbiera 10 mln zł na dalszą ekspansję zagraniczną

W listopadzie br. Omnipack, startup zarządzający operacjami logistycznymi dla e-commerce, pozyskał kolejne 10 mln zł na dalszą ekspansję zagraniczną i rozwój technologii. Łączny poziom inwestycji to 20 mln zł. Wśród inwestorów prywatnych znaleźli się aniołowie biznesu, którzy zainwestowali już w poprzednich latach, ale też nowi, a wśród nich dr. Florian Drabeck - były Global Chief Financial Officer spółki Westwing AG oraz fundusz Nunatak Capital.

Startup istnieje na rynku ponad 3 lata i jest w posiadaniu powierzchni magazynowych w strategicznych lokalizacjach, które umożliwiają klientom handel internetowy w standardzie Same Day Fulfillment w całej Europie. W ostatnich miesiącach został wdrożony nowy system magazynowy umożliwiający zarządzanie operacjami logistycznymi na najwyższym poziomie. Ponadto rozwijany jest autorski Order Management System, nad którym pracuje kilkunastoosobowy zespół developerów. Dzięki temu wszyscy klienci Omnipack mają dostęp do samoobsługowego panelu (Merchant Support), gdzie mogą zarządzać swoimi operacjami i mieć wgląd w bieżące stany magazynowe.

Omnipack podczas lockdownu przygotowywał się do wejścia na DACH (rynek Niemiecki, Austriacki i Szwajcarski), otwarcia dwóch nowych magazynów w Nadarzynie (dodatkowe 6500 m2) i w Gorzowie Wielkopolskim (6500 m2), zbudowania nowej strony internetowej w trzech językach, wdrożenia systemu magazynowego oraz pozyskania kapitału na dalsze inwestycje.



- Mimo pandemii udało nam się zrealizować plany związane z ekspansją i pozyskaniem finansowania na kolejne etapy rozwoju. Zamknęliśmy rundę finansowania, w której pozyskaliśmy 10 mln złotych. Ten kapitał daje nam paliwo do dalszego wzrostu i osiągnięcia rentowności w przyszłym roku. Sfinansuje m.in.: dalsze kroki na rynku DACH, naszą własną technologię oraz ekspansję magazynów. Ta runda to ogromny wyraz zaufania w biznes, który prowadzimy - zarówno od obecnych inwestorów, jak i nowych. Zainteresowanie rundą przekroczyło nasze założenia, dlatego mieliśmy komfort wyboru inwestorów, którym umożliwiliśmy udział w finansowaniu. - komentuje Tomek Kasperski, CEO Omnipack.

Prawie połowa biznesu Omnipack pochodzi z zagranicy. Spółka w krótkim czasie zainteresowała przedsiębiorców z całej Europy, zwłaszcza z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Obecnie obsługuje ponad 100 klientów z łącznie kilkunastu krajów.

Prognozujemy, że w 3 lata procent firm zlecających obsługę zamówień i magazynowanie wyspecjalizowanemu partnerowi w Europie zwiększy się dwukrotnie. Przedsiębiorcy szukają sposobów na podniesienie jakości operacji, uwolnienie się od rotacji pracowników, czy optymalizację czasu pracy i kosztów. Wyspecjalizowany operator logistyczny uwalnia e-sklep od czynności operacyjnych, a dodatkowo zabezpiecza przed peakami sprzedażowymi, np. podczas Black Friday - mówi Karol Milewski, CRO Omnipack.