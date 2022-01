One Fulfillment i AlleProgres w ofercie Alegro dla sprzedawców

AlleProgres - jak się zapisać?

Aby zapisać się do nowego programu, należy przejść do zakładki „AlleProgres” i zaakceptować regulamin. Dzięki temu sprzedawcy mogą zyskać rabaty od 0,99 zł do 13,98 zł na jednej przesyłce, w zamian za wysyłanie zakupów w tym samym dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

W programie AlleProgres mogą wziąć udział sprzedawcy, u których w październiku 2021 roku klienci opłacili minimum 10 zamówień. Pod uwagę nie są brane zamówienia anulowane, ale też te zrealizowane z pomocą listów ekonomicznych czy priorytetowych, kilku metod odbioru osobistego czy w punkcie (pełna lista znajduje się w regulaminie). Rabaty przyznawane są za miesiąc, w którym sprzedawca dołączył do programu oraz za kolejne objęte nim miesiące.

Wartość rabatu uzależniona jest od wartości przesyłki, metody dostawy oraz tego, jaki wzrost wskaźnika zamówień osiągnie w danym miesiącu sprzedawca względem października 2021 r. Do wyliczenia wskaźnika brane będą pod uwagę wszystkie zamówienia z danego miesiąca, ale rabaty zostaną przyznane za przesyłki wysłane tego samego dnia w ramach Allegro Smart: kurierem, do punktu odbioru lub do automatu paczkowego.

Dwa progi rabatów

Allegro przewidziało dwa progi rabatowe. Pierwszy przeznaczony jest dla sprzedawców, którym uda się poprawić ilość wysyłanych paczek tego samego dnia, w którym zostały zamówione, względem października ub.r. od 3 do 5,99 punktów proc. Drugi próg jest dla tych przedsiębiorców, którym uda się realizować szybciej wysyłki o ponad 6 punktów proc. – wtedy rabaty za przesyłkę są podwajane.

Brak realizacji celu założonego w jednym z dwóch progów nie będzie negatywnie wpływać na sprzedawcę. Allegro zaznacza jednak, że osoby, które osiągną cel, a nie zapiszą się do AlleProgres, nie otrzymają rabatów.

One Fulfillment by Allegro

Po udanym programie pilotażowym, w którym udział wzięło kilkadziesiąt firm prowadzących sprzedaż na platformie, Allegro rozpoczęło komercyjny etap rozwoju swojej usługi logistycznej. Od 24 stycznia Allegro przyjmuje zgłoszenia od nowych sprzedających. Firmie zależy na zwiększeniu szybkości dostarczania zamówionych na platformie towarów.