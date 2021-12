ONe z 8 mln zł na dalszy rozwój w Polsce i ekspansję zagraniczną

Platforma ONe to rozwiązanie Omnichannel Cloud Platform: połączenie sklepu internetowego oraz systemu sprzedażowego dla handlowców.

W najnowszej rundzie finansowania startup zarządzający platformą pozyskał 8 mln zł.

Wcześniej, w ciągu trzech lat od powstania, firma pozyskała 9 mln zł kapitału własnego, a zebrane środki pozwoliły jej zbudować platformę do transformacji cyfrowej działów sprzedaży „ONe of the kind”. To oznacza, że łącznie startup zgromadził na rozwój środki w wysokości 17 mln zł.

65 tys. – tyle godzin prac programistycznych potrzeba na zbudowanie systemu, łączącego w sobie sprzedaż tradycyjną oraz cyfrową i dokładnie w takim czasie powstawała platforma e-commerce ONe, dopasowana do potrzeb modelu B2B, stworzona i rozwijana przez praktyków handlu.

– Na bazie 25 lat doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu działów handlowych, wraz z zespołem ekspertów, przygotowaliśmy narzędzie wprowadzające firmy w erę cyfrowej rewolucji – platformę ONe. Dziś już wiemy, że tylko zespolenie e-commerce B2B i stacjonarnych punktów obsługi klienta daje szansę na wdrożenie pełnego modelu sprzedaży opartego o omnichannel – mówi Artur Piekarczyk, prezes zarządu ONe Company sp. z o.o prowadzącej platformę ONe.

Zastrzyk gotówki: dla spółki i inwestora

W ciągu trzech lat startup zebrał 9 mln zł kapitału własnego, które przeznaczył na rozwój platformy do transformacji cyfrowej działów sprzedaży „ONe of the kind”. Dzięki kolejnej rundzie finansowania spółka zwiększy zgromadzony kapitał do 17 mln zł.

– 8 mln zł zostanie wpłacone przez udziałowców na podniesienie kapitału spółki. To nowy kapitał, który w całości zostanie przeznaczony na pozyskiwanie nowych klientów i przygotowanie produktu do ekspansji na rynki zagraniczne – komentuje Piekarczyk.

Model pozyskiwania przychodów spółka opiera na formule plug&sell czyli prostych wdrożeniach na dużą skalę. Założenia finansowe startupu są klarowne: na koniec roku spółka przekroczy 10 mln złN przychodów w modelu abonamentowym.

Strategiczne plany i cele

W 2022 r. kamieniem milowym w dalszym rozwoju firmy będzie pozyskanie partnerów handlowych i technologicznych, dzięki którym platforma ONe uzyska zaplanowaną skalę wdrożeń. Także w przyszłym roku spółka planuje rozpocząć szersze oferowanie platformy ONe na polskim rynku.

– Chcemy stworzyć standard dla platform OCP (Omnichannel Cloud Platform), a tym samym zająć pozycję lidera w zakresie wdrożeń narzędzi do transformacji cyfrowej sprzedaży. W ciągu najbliższych 12 miesięcy opracujemy metody integracji i wdrożenia ONe – tak, aby na koniec roku wyjść ze skalowalną platformą na rynek europejski – dodaje Piekarczyk.