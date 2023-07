Opatentowali środki z sierści psów do odstraszania kun. Wchodzą na kolejne rynki

Firma wypracowała obroty na poziomie 3,6 mln zł za poprzedni rok

Rozwija również markę Woodson, oferującą ekologiczne produkty do domu i ogrodu, takie jak rozpałki do grilla lub świece ogrodowe. Plany firmy na przyszłość obejmują dalszą dywersyfikację portfolio produktów — właśnie zainwestowała w stolarnię



Pomysł na Kunagone zrodził się z potrzeby. — W pewnym momencie przegryzane kable przez kuny stały się poważnym problemem w naszej firmie — wspomina Maciej Jeleń, drugi ze wspólników. — Na szczęście mama wspólnika Artura, która prowadzi salonik groomerski, podpowiedziała, że warto wykorzystać sierść psów do odstraszenia kun.

— Spróbowaliśmy i okazało się, że pomysł z sierścią się sprawdził. Pozostało nam wówczas dopracować produkt i wprowadzić go na rynek. Gama produktów Kunagone została też opatentowana — podkreśla Artur Olejniczak.