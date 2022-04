OpenApp na EEC: E-commerce jest jak samochód elektryczny, teraz czas na zakupy autonomiczne

Zwrócił on uwagę, że pojęcie omnichannell wprowadza w błąd, bo sugeruje, że są dwa kanały: online i offline. – Tak naprawdę wszyscy duzi detaliści są już zdigitalizowani. Mówimy o showroomach, czyli kanałach doświadczania produktu i kanałach odbioru i domykania transakcji. Pomijając kilku starszych retailerów ten segment jest już całkiem zdigitalizowany. Myślę, że jesteśmy już na poziomie 50 proc. digitalowej sprzedaży tylko sam moment transakcji jeszcze się różni. Ale to jest wtórne, gdzie transakcja będzie następowała – powiedział Witold Ferenc.

Ekspert starał się wskazać na przyczyny powolnego rozwoju e-grocery w Polsce. Jego zdaniem, aby segment sprzedaży żywności przez internet mógł rosnąć potrzebne są dwa elementy.

- Tu nie chodzi o dotykanie pomidorów, problem leży głównie w logistyce. Fulfilment w segmencie e-gocery jest ekstremalnie skomplikowany i kosztowny, a chodzi o to, byśmy dostali dokładnie to co zamówiliśmy, w zakładanym czasie. Na poziomi idei to wydaje się proste, ale na poziomie dziesiątek tysięcy zamówień dziennie, czyli setek produktów, które musza być przełożone między torbą klienta a półką, jest to bardzo skomplikowane – mówił Witold Fenenc.

Jak tłumaczył, w Polsce jedynym graczem, który mocno rozwijał ten rynek było Frisco.

- W Wielkiej Brytanii mamy wielu graczy: Ocado, Tesco, Sainsbury’s i tam udział e-grocery w rynku jest bardzo wysoki – tłumaczył.

- Jest to zatem kwestia połączenia dwóch elementów: z jednej strony przekonania konsumentów do takich zakupów, a z drugiej strony bardzo silnej podaży ze strony profesjonalnych graczy – powiedział Witold Ferenc.

Przypomniał, że dostawy w 10 minut to duże wyzwanie, któremu nie wszyscy są w stanie sprostać. Przykładem może być JOKR, który wycofuje się z polskiego rynku, mimo agresywnych inwestycji.

- Dostawa e-grocery w 10 minut to bajka. Takie usługi będą, ale prawdopodobnie w bardzo niszowym rynku. Zakupy planowane, takie jakie klienci robili w supermarketach, mogą być na następny dzień. Wybór produktów przy odbiorze tego samego dnia jest wąski, dlatego myślę, że standardem będą dostawy następnego dnia – mówił Ferenc.