Opera uruchamia w Polsce usługę cashback. Wśród partnerów Allegro i AliExpress

Przeglądarka Opera wprowadza markę fintech i e-commerce. Dify, nowe rozwiązanie cashback dostosowane do realiów polskiego rynku oraz chroniące prywatność.

Dify to ponad 300 partnerów oraz zwrot gotówki do 30 proc.

Opera udostępnia usługę automatycznego zwrotu pieniędzy za zakupy online we własnej przeglądarce. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą instalować dodatkowych wtyczek, które mogłyby naruszyć ich prywatność. Dzięki Dify, Opera oferuje do 30 proc. zwrotu gotówki w ciągu 30 dni. Z analizy przeprowadzonej przez Nielsena, porównującej stawki usług cashback w Polsce, wynika iż Dify oferuje średnio wyższe stawki cashbacku i najszybsze wypłaty.

Cashback w przeglądarce Opera

Usługa dostępna będzie obecnie w wersji testowej, w celu zebrania opinii polskich konsumentów, którzy otrzymają cashback za zakupy dokonane na partnerskich stronach internetowych za pośrednictwem przeglądarki Opera. Ponadto w specjalnie dla nich stworzonym trybie zakupowym będą mieli dostęp nie tylko do usługi cashback czy zakładek najpopularniejszych sklepów internetowych, ale także będą chronieni przez dodatkowe ustawienia zabezpieczające ich prywatność poprzez wyłączenie innych rozszerzeń. Dla użytkowników innych przeglądarek Opera stworzyła dodatkową wtyczkę Dify, która jest dostępna w Firefox, Edge oraz Google Chrome. Możliwe będzie skorzystanie także z internetowej wersji usługi cashback.

Aby zarejestrować się w Dify, należy utworzyć bezpłatne konto przy użyciu swojego adresu e-mail lub serwisów społecznościowych. Użytkownicy Opery mogą zarejestrować się, korzystając ze swoich istniejących kont. Aplikacja Dify jest dostępna w pasku bocznym przeglądarki. Sekcja Hot Deals dostępna na specjalnej stronie pozwala użytkownikom korzystać ze specjalnych i wielokrotnie wyższych stawek cashback. Cashback można wypłacić za pośrednictwem Paypal, opcja wypłaty poprzez przelewy bankowe będzie dostępna po upływie 30 dni od pierwszego użycia Dify.

Dify Cashback i tryb Smart Shopping w przeglądarce Opera pozwalają użytkownikom korzystać z usługi cashback z takimi partnerami jak: Allegro, AliExpress, Booking.com i Media Expert.