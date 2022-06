Opera wprowadza Shopping Corner. Polskim partnerem Ceneo

Dla konsumentów na całym świecie e-commerce zyskał status wygodnej alternatywy do sklepów stacjonarnych. Opera reagując na ogólnoświatowe trendy, zapewnia od teraz swoim użytkownikom zakupy w sieci dostępne bezpośrednio w przeglądarce. Stworzony w Operze Shopping Corner to miejsce, gwarantujące szybsze i bardziej spersonalizowane zakupy.

Jak kupować w Shopping Corner?

Shopping Corner zawiera kilka kluczowych funkcji, które czynią uczynią zakupy online łatwiejszymi i bardziej opłacalnymi: działająca w Polsce już od ponad pół roku usługa Dify Cashback pozwala użytkownikom uzyskać nawet do 30 procent zwrotu za zakupy, rozszerzenie Opera Coupons automatycznie dopasowuje najlepsze promocje i oferty, natomiast pinboardy pomagają użytkownikom zbierać interesujące okazje, tworzyć tablice i porównywać zakupy z innymi.

– Patrząc na to, jak pandemia przyspieszyła cyfrową transformację handlu, to dodanie Shopping Corner do naszej przeglądarki było jedynie kwestią czasu. Umożliwiamy jeszcze prostsze i bardziej bezproblemowe zakupy dla każdego, kto jest już zmęczony przeglądaniem setek witryn w poszukiwaniu czegoś dla siebie. – mówi John Toskey, Vice President, PC Browser Opera.

Shopping Corner to bramka zakupowa wbudowana w pasek boczny przeglądarki Opera. Została stworzona we współpracy z lokalnymi partnerami. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do szeregu narzędzi pozwalających zaoszczędzić w trakcie zakupów pieniądze i czas. Najlepsze oferty, najbardziej atrakcyjne rabaty, najpopularniejsze sklepy, porównywarki cen, trendy zakupowe i aktualności są od teraz dostępne na pasku bocznym przeglądarki.

Partnerzy Shoping Corner

Nowy projekt Opery jest wspierany przez Amazon w USA, Idealo w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz Ceneo w Polsce. Wystarczy jedno kliknięcie, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, bez konieczności spędzania wielu godzin w sieci. Starczy po prostu wpisać nazwę i markę produktu, przewijać propozycje i wybrać najlepszą ofertę. Ponadto Shopping Corner oferuje rabaty, promocje i unikalne okazje od lokalnych partnerów. Nie trzeba już przeszukiwać całej sieci, aby znaleźć najlepsze kody promocyjne — są one już dostępne w specjalnej sekcji “Kupony”.