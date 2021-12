Operator logistyczny LX Pantos wynajmie ponad 43 tys. mkw. w Panattoni Park Wrocław

To nie pierwsza współpraca obu firm, a dzięki nowej umowie powierzchnia najmowana przez koreańską firmę w dolnośląskich obiektach Panattoni przekroczy 100 000 m kw.

LX Pantos wynajął nie 13,500 m kw., jak początkowo zakładał, tylko 43,500 m kw. Tym samym funkcjonowanie w nowej powierzchni Panattoni Park Wrocław XIII rozpoczął od ekspansji, stając się największym najemcą kompleksu. Wybór nie był przypadkowy. – Dolny Śląsk i jego stolica stają się zagłębiem innowacyjnej gospodarki, które szczególnie upodobali sobie inwestorzy z Korei Południowej. To obecnie największy azjatycki inwestor w kraju. Łączna wartość bezpośrednich koreańskich inwestycji zagranicznych w Polsce przekracza już 3 mld euro. Koreańskie koncerny intensywnie inwestują przede wszystkim w obszar związany z elektromobilnością, elektronikę, produkcję części samochodowych czy przemysł chemiczny. W pobliżu Panattoni Park Wrocław XIII działa m.in. LG Energy Solutions – jeden z największych na świecie producentów samochodowych baterii litowo-jonowych oraz LG Electronics – jeden z globalnych liderów na rynku elektronik” – tłumaczy Damian Kowalczyk, Development Director, Panattoni.

To właśnie tych koreańskich gigantów od lat obsługuje LX Pantos Poland. Spółka wynajęła pierwszą powierzchnię od Panattoni w 2013 r., by 6 lat później skonsolidować swoją działalność logistyczną na 72 000 m kw. w Panattoni Park Wrocław XI. Teraz ponownie powiększa zasoby magazynowe, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Panattoni Park Wrocław XIII będzie docelowo składał się z dwóch budynków o łącznym metrażu 75 000 m kw. Do użytkowania oddano już ponad połowę z zaplanowanej powierzchni, a całość inwestycji zostanie ukończona w połowie 2022 r.