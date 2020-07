Opinia: Udział e-commerce w rynku handlu na stałe zbliżył się do ok. 10 proc.

Spadek udziału obrotów e-commerce w całym handlu nie jest zaskoczeniem. To odreagowanie tradycyjnej sprzedaży po wielu tygodniach obowiązywania ograniczeń. Przyczyniło się do tego m.in. odmrożenie ruchu w galeriach i centrach handlowych, co widać w rosnącej sprzedaży detalicznej w kanale offline takich kategorii jak tekstylia i obuwie czy meble oraz rtv/agd – ocenia Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing partner w Unity Group.

Przypomnijmy, we wtorek GUS podał, że udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł w czerwcu do 7,7 proc. z 9,1 proc. w maju.

- Wygląda na to, że udział e-commerce w całej sprzedaży na stałe zbliżył się do ok. 10% (na koniec czerwca było to 7,7%), a jeszcze w lutym wynosił „zaledwie” 5,6%. Internetowy kanał sprzedaży stał się bardzo ważną częścią e gospodarki, a zgodnie z naszą prognozą jego wartość może przekroczyć w tym roku 100 mld zł – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński.

- Udział w tym rynku i czerpanie korzyści z jego dynamicznego wzrostu to dla rodzimych biznesów już nie tylko opcja, ale wręcz konieczność. Zwłaszcza jeśli w wyścigu o zainteresowanie konsumentów, którzy w ostatnim czasie przenieśli się masowo do kanałów elektronicznych, chce się mieć szansę na skuteczne konkurowanie – dodaje.

Unity Group specjalizuje się w cyfrowej transformacji biznesu (spółka ma na swoim koncie ponad 500 takich projektów).