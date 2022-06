Oponeo.pl: koniec pandemii nie spowodował porzucenia e-shoppingu

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Trwająca przez niemal dwa lata pandemia zdecydowanie pozostawiła swoje piętno na funkcjonowaniu dzisiejszej gospodarki. W tamtym okresie polski e-commerce przyśpieszył i skorzystali na tym szczególnie gracze liczący się już na rynku e-commerce. Klienci przekonali się do e-shoppingu oraz korzyści z niego płynących.

Jeśli przeanalizujemy ostatnie lata, odnotujemy istotny wzrost znaczenia urządzeń mobilnych. To z ich pomocą klienci coraz częściej finalizują swoje transakcje. Powoduje to, że oferta musi być doskonale zaprezentowana i dostosowana do każdego rodzaju urządzenia.

Ciekawym zjawiskiem jest również wzrost średniego wieku wśród klientów Oponeo.pl. Okazuje się, że na zakupy w sieci coraz częściej decydują się osoby, które jeszcze kilka lat temu nie były w ogóle zainteresowane tego typu transakcjami. Przedstawiciele grupy 55+, nazywanej Silver Generation, stanowią już ponad 21% naszych klientów. Dla porównania w 2018 roku było to niecałe 10%.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Klienci oczekują szybkiego i sprawnego dostarczania zamówionych produktów. Aktualnie standardem jest dostawa w 24h, co udaje się nam osiągnąć w przypadku większości transakcji. Jest to możliwe dzięki efektywnej pracy na każdym poziomie logistycznym, w tym magazynów własnych, których zasobność z roku na rok powiększamy.

Utrzymanie zadowolenia konsumentów na pożądanym poziomie wymaga od nas stałej dyspozycyjności. Tworzymy specjalne platformy i narzędzia, aby klient zawsze miał dostęp do niezbędnych informacji. Wymaga to komunikacji wieloma kanałami równocześnie oraz odpowiednio przeszkolonych specjalistów.

Zależy nam na tym, aby maksymalnie ułatwić zakupy naszym klientom. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań stanowiących pomoc zarówno w doborze produktu, jak i będących wsparciem posprzedażowym. Każdy kolejny sezon, mimo wyzwań jakie stawiają przed nami rynek oraz kupujący, pokazuje nam, że to odpowiednie praktyki.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Na tak postawione pytanie niełatwo udzielić precyzyjnej odpowiedzi. W przypadku dużych projektów realizowanych wewnętrznie, najczęściej powoływany jest zespół składający się ze specjalistów z różnych działów. Na kolejnych etapach jednego projektu mogą pracować zupełnie inne osoby. Połączenie pracowników o różnych kwalifikacjach, kompetencjach i pomysłach daje bardzo ciekawe rezultaty. Ważne jest oczywiście, aby dopasować poziom zaawansowania i liczebność grupy do wykonywanego zadania.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Kluczem do sukcesu jest sprawne przetworzenie dużej ilości danych związanych z transakcjami, a także projektami, które prowadzimy wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. Jest to możliwe dzięki własnemu działowi IT. Zatrudnianie najlepszych specjalistów oraz własne rozwiązania technologiczne dają nam elastyczność oraz pozwalają reagować na pojawiające się wyzwania w czasie rzeczywistym. Często zamiast wykorzystywać gotowe narzędzia tworzymy autorskie rozwiązania, które później są rozwijane w kierunku polepszenia efektywności lub ścisłego dopasowania do potrzeb branż, w których działamy.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

W Polsce nadal rośnie liczba użytkowników Internetu, a co za tym idzie potencjalnych odbiorców na rynku e-commerce. Podobny trend widać również wśród osób kupujących w sieci. Koniec pandemii nie spowodował powrotów do tradycyjnych zakupów i porzucenia e-shoppingu, efekt był wręcz przeciwny. Wielu klientów doceniło dostępność produktów 24/7 oraz wygodny sposób dostawy, np. do paczkomatów i została przy tej formie zakupów.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

W branży motoryzacyjnej od kilku lat widać wzrost zainteresowania oponami całorocznymi. W dużych miastach zima nie jest tak dokuczliwa dla kierowców, jak np. na terenach z mniej zadbaną infrastrukturą drogową, dlatego kierowcy wybierają opony łączące w sobie najlepsze cechy modeli zimowych i letnich, aby korzystać z nich cały rok. Wybór modeli uniwersalnych może być również formą oszczędności i odpowiedzą na stale rosnące ceny paliw.

W ofercie Oponeo.pl pojawiły się również opony do samochodów elektrycznych, które coraz częściej widać na polskich ulicach. Bacznie obserwujemy każde nowości w tym segmencie z uwagi na ich rosnącą popularność wśród klientów.