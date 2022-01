Opontia ma 5 projektów na krótkiej liście do przejęcia

Opontia, startup oferujący właścicielom e-sklepów i ich markom wsparcie w zdynamizowaniu wzrostu w najnowszej rundzie A zebrał 42 mln USD, co oznacza że w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia działalności pozyskał 62 mln USD. Ponad 100 mln PLN z tej puli powędruje do końca 2022 r. na polski rynek. To obecnie kluczowy kierunek rozwoju Opontii.



Rundzie przewodził fundusz STV, największy podmiot VC na Bliskim Wschodzie z aktywami sięgającymi 500 mln USD. Na serię złożyli się również Raed Ventures oraz Global Founders Capital, ponawiając inwestycję w Opontię. Wśród inwestorów znaleźli się również Upper90, fundusz z Nowego Jorku. Jest w tym gronie też pochodzący z Dubaju fundusz VC - VentureSouq.

Spółkę postanowili wesprzeć również Salman Butt, będący założycielem spółki Salla (odpowiednik Shopify w krajach arabskich), oraz Wiktor Namysł, inwestor znany z zaangażowania w DocPlanner, Booksy i Packhelp, który wspiera również rozwój Omnipack (fullfilment), Nethone (cyberbezpieczeństwo) oraz Tidio (czat).



Opontia na przejęcia nad Wisła ma ponad 100 mln zł z zamiarem ich wydania na nawet 20 e-commerce-ów do końca 2022 r. - Dotychczas zatrudniliśmy blisko 10 osób i planujemy zamknąć kolejne ważne rekrutacje na początku tego roku. Jeśli chodzi o przejęcia, prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy z 5 spośród setek przeanalizowanych projektów. Wyglądają obiecująco, co pozwala myśleć o ogłoszeniu naszych pierwszych transakcji w Polsce w I kwartale 2022 r. - podkreśla Kacper Rozenbaum, General Manager Opontia na Polskę.

Opontia działa na czterech rynkach e-commerce w regionie CEEMEA. Obok Polski są to jeszcze Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcja. W najbliższych miesiącach otworzy kolejne biura w Egipcie, Nigerii i Pakistanie. Do teraz sfinalizowała już 4 przejęcia marek, wśród nich jest Novimed.