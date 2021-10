Opontia wchodzi do Polski i będzie przejmować. Na czele były menedżer Allegro

Do końca 2022 r. Opontia zamierza sfinalizować tu 20 transakcji i sfinansować je łącznie kwotą nawet ponad 100 mln zł.

Jej plany wesprze Kacper Rozenbaum – do niedawna szef sprzedaży międzynarodowej Allegro.

Koniunktura przysporzyła właścicielom małych i średnich e-sklepów wielu nowych klientów i zwielokrotniła ich obroty, ale nadal nie znalazła odpowiedzi na ważne dla nich pytanie: jak na dalszym etapie rozwoju spieniężyć swój biznes, a jednocześnie zapewnić mu dalszy wzrost pod sterami nowych menedżerów.

Nowy model na czas nowej normalności

Ten problem postanowiła rozwiązać Opontia. Firma przeczesuje najszybciej rosnące rynki w poszukiwaniu zdrowych marek internetowych, przejmuje je i daje nowe życie. Dotychczasowym właścicielom oferuje gotówkę, odpowiednio do osiąganych przez podmiot wyników, a jednocześnie proponuje pewien procent od dalszych zysków, które pod przewodnictwem specjalistów Opontii mają mocno przyspieszyć. Kogo spółka wzięła na celownik w Polsce?

- Poszukujemy tylko zdrowych brandów, które uzyskały już odpowiednią trakcję, są rentowne i potrzebują kolejnego dużego impulsu, by wznieść się na wyższy poziom np. poprzez skuteczną ekspansję zagraniczną. Jesteśmy selektywni co do asortymentów sklepów i stawiamy tylko na te, które mają największy i wciąż niezagospodarowany potencjał wzrostu – mówi Philip Johnston, współzałożyciel i co-CEO Opontii, który przed powołaniem spółki do życia przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w konsultingu w McKinsey & Company i bankach inwestycyjnych w Nowym Jorku, Londynie i Singapurze.

Opontia patrzy na polski rynek e-handlu szeroko. Szuka przede wszystkim firm, posiadających własną, silną markę, a przy tym są na tyle rozwiniętymi podmiotami, że generują miesięcznie przynajmniej 50 tys. zł przychodu i są przy tym rentowne. Z obszaru zainteresowania wyłącza tylko takie części rynku jak fashion (moda i obuwie), sprzęt elektroniczny i e-zakupy spożywcze.

Cel: Polska i jedna transakcja w miesiącu

Na czele polskiego oddziału, na stanowisku General Managera stanął Kacper Rozenbaum – menedżer o wieloletnim doświadczeniu z zakresu budowania biznesu, zarządzania marką czy ekspansją zagraniczną, który przez ostatnie 10 lat pracował kolejno w międzynarodowej firmie doradczej McKinsey & Company, a ostatnio jako Szef Sprzedaży Międzynarodowej Allegro.