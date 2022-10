Opony na zimę z intrenetu. Oponeo.pl szacuje 30 proc. wzrost przychodów

O ile podrożały ceny opon zimowych w Państwa sklepie internetowym?

- Pomimo pandemii oraz trudnej sytuacji geopolitycznej, które miały wpływ na wzrost cen u producentów średnio o 15-20 proc. dokładamy starań, aby ceny sprzedawanych przez nas opon były konkurencyjne.

Jak wygląda logistyka dostaw opon przez internet?

- Oponeo.pl może realizować wysyłkę ponad 45 tys. sztuk opon każdego dnia, co wynika z zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki. Wraz rozwojem spółki oraz rosnącym wolumenem sprzedaży procesy logistyczne są udoskonalane i zmierzają w kierunku automatyzacji.

Dotychczas główne centrum magazynowe Oponeo.pl mieściło się w Parku Technologiczno-Przemysłowym w Bydgoszczy, gdzie do dyspozycji spółki było 28 tys. mkw. powierzchni. Przenieśliśmy je do Zelgoszczy pod Łodzią, gdzie uruchomiliśmy nowoczesny magazyn o powierzchni 72 mkw., w którym wydawanie towarów jest w dużej mierze zautomatyzowane.

Nowe centrum dystrybucyjne istotnie poszerza możliwości logistyczne Oponeo.pl. Docelowo będzie ono obsługiwać wszystkich klientów spółki, a jego lokalizacja ma w tym kontekście kluczowe znaczenie. Znajduje się w centralnej Polsce, obok przecinających się nitek autostrad A1 i A2. W niedalekiej odległości mieści się sortownia firmy kurierskiej DPD, z którą współpracujemy. To wszystko składa się na przyspieszenie realizacji zamówień oraz skrócenie czasu dostawy do klientów na terytorium całej Polski. Sprawna logistyka pozwala na dostarczanie większości zamówień (złożonych do godziny 15) w ciągu jednego dnia roboczego. Dla klientów Oponeo.pl dostawa zawsze jest bezpłatna.

Jednocześnie niewielką część zamówień realizujemy z magazynów zewnętrznych. W ten sposób możemy maksymalnie pokryć zapotrzebowanie na konkretne modele i rozmiary opon oraz felg.

Centrum dystrybucyjne Oponeo.pl

Czy współpracujecie z innymi detalistami, czy tylko dostarczacie B2C oraz B2B do zakładów wulkanizacyjnych?

- Oponeo.pl S.A. zajmuje się detaliczną sprzedażą opon i felg, nie prowadzi sprzedaży w modelu B2B. Klienci indywidualni mają możliwość wyboru dostawy zarówno pod wybrany adres, jak i do jednego z prawie 1200 serwisów partnerskich zlokalizowanych w całej Polsce. Na krajowym rynku Oponeo.pl jest pionierem usługi dostawy połączonej z montażem ogumienia. Rozwiązanie to jest możliwe także na rynkach zagranicznych.

A czy sprzedajcie opony także na platformach sprzedażowych?

- Oponeo.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie poprzez platformę www.oponeo.pl oraz jej odpowiedniki, funkcjonujące obecnie na 12 rynkach zagranicznych. Działają one na bazie autorskich rozwiązań e-commerce naszego wewnętrznego działu IT, który dostosowuje je do zmieniających się potrzeb klientów. Wyjątkiem jest jedynie sprzedaż telefoniczna, jednak to poboczna ścieżka zakupowa.

Jak wygląda rozwój biznesu Oponeo.pl w ostatnich latach?

- W ostatnich latach wiele firm zajmujących się handlem napotkało trudności związane z przerwanymi łańcuchami dostaw, niedostępnością towarów czy wzrostem ich cen. Niemniej okres pandemii to czas intensywnego rozwoju dla całej branży e-commerce, czego beneficjentem jest Grupa Oponeo.pl. W ramach Grupy prowadzona jest sprzedaż nie tylko opon i felg, ale także narzędzi oraz rowerów i części rowerowych.

W 2020 roku, kiedy nastąpił wybuch pandemii, przychody Grupy po raz pierwszy w historii przekroczyły miliard złotych. Procentowo był to wzrost o 10,52% rok do roku. Oponeo.pl sprzedało wówczas rekordowe 3,8 miliona opon w kraju i za granicą, pomimo odnotowania spadków na rynku opon w Europie. W skali całego kraju sprzedaż ogumienia do samochodów osobowych w 2020 roku spadła o 15%, a w Europie o 12%.

Pomimo niekorzystnych uwarunkowań geopolitycznych, związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i rosnącymi cenami podstawowych nośników energii, stabilny poziom przychodów udało się utrzymać także w tym roku. W I półroczu br. przychody ze sprzedaży opon wzrosły o 8,7%. stosunku do danych z I półrocza ubiegłego roku. Na podstawie publikowanych wstępnych przychodów Spółki szacujemy, że w III kwartale przychody wzrosły ponad 30%.

Wzrosty przychodów pomimo światowego kryzysu możliwe są dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży e-commerce, które tyczy się tak samo logistyki, integracji procesów czy zapełniania stanów magazynowych. Oponeo.pl działa od 2003 roku, dlatego było świetnie przygotowane na skok zainteresowania zakupami online, jaki nastąpił po wybuchu pandemii. Zdobyta przez lata działalności wiedza oraz własne rozwiązania informatyczne pozwalają także na rozwój i usprawnianie działań spółek zależnych takich jak Dadelo.