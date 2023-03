Organic Farma Zdrowia obniża koszty dostaw do klientów

Partnerstwo należącej do Grupy GeoPost firmy i sieci polskich sklepów ze zdrową żywnością przyczynia się do obniżenia kosztów logistyki oraz większego zadowolenia klientów.

Stuart zapewnia flotę pojazdów oraz niezależnych, geolokalizowanych kurierów, którzy w krótkim czasie dostarczają zamówienia pod drzwi.

Organic Farma Zdrowia: Nie musimy się martwić o proces dostaw

– Dzięki stałemu dostępowi do rozbudowanej floty kurierów Stuart nie musimy się martwić o proces dostaw. Ta współpraca pozwala nam nie tylko zagwarantować klientom usługę szybkiego dowozu, ale też znacząco ograniczyć dotychczasowe koszty związane z logistyką. To istotne nie tylko dla nas, ale też dla klientów, którym możemy zagwarantować konkurencyjne warunki pomimo wysokiego poziomu inflacji – wskazuje Kamil Linoż, E-commerce manager w OrganicMarket.pl.

Organic Farma Zdrowia i Stuart razem

Współpraca obu firm trwa od 1 listopada 2022 roku. Stuart, jako platforma logistyczna umożliwia przedsiębiorstwom z dowolnej branży realizowanie usług z odpowiednią wydajnością i szybkością. Zadaniem floty jest sprostanie wyzwaniom związanym z logistyką ostatniej mili. Firma działa obecnie w ponad stu europejskich miastach. W Polsce jest już obecna w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach.



– Stuart daje dostęp do zróżnicowanej floty pojazdów od rowerów i e-jednośladów po auta dostawcze, dzięki czemu zawsze możliwe jest dostosowanie środka transportu do potrzeb klienta. Rosnąca część tej floty to pojazdy nisko- bądź bezemisyjne – przypomina Agnieszka Majewska, General Manager w Stuart.

Organic Farma Zdrowia - co wiemy o sieci

Organic Farma Zdrowia liczy obecnie 21 sklepów stacjonarnych, zlokalizowanych w największych polskich miastach, między innymi w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Łodzi. Sieć daje również możliwość zamówienia zakupów online przez stronę organicmarket.pl także mieszkańcom miejscowości, w których nie ma placówek stacjonarnych. Zdecydowana większość oferowanych przez Organic Market produktów to certyfikowana żywność ekologiczna.

Sprzedaż Organic Farma Zdrowia w lutym 2023 roku wyniosła 4,4 miliona

złotych i była wyższa r/r o 21,1% na bazie LfL.

W lutym sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia wyniosła 8,425 miliona

złotych i była wyższa o 5% od sprzedaży w lutym 2022 roku na bazie LfL.

Stuart - co wiemy o tej firmie

Stuart to firma z branży logistyki technologicznej, która działa od 2015 r. Stuart łączy firmy różnej wielkości z kurierami, oferując wiodące w branży dostawy oparte na precyzji, szybkości i elastyczności. Obecnie Stuart realizuje miliony dostaw miesięcznie w 150 miastach we Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Polsce. Stuart jest spółką zależną GeoPost.