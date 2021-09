Orlen buduje sieć maszyn paczkowych. Zagrozi InPostowi?

PKN Orlen rozwija swój segment usług kurierskich. Właśnie trwa uruchamianie Orlen Paczka, usługi rozwijanej we współpracy z Ruchem, nad którym koncern przejął kontrolę w listopadzie 2020 r.

- Nasza usługa Orlen Paczka składa się z dwóch komponentów. Jeden to odbiór paczek w specjalnych maszynach, drugi to PUDO (z ang. Pick-Up and Drop-Off), czyli specjalne punkty odbioru paczek. Od 1 września w ramach Orlen Paczka w całej Polsce działa już 4,8 tys. takich punktów - mówi WNP.PL Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej.

Rolę tych punktów pełnią zarówno kioski Ruchu, jak i różnego rodzaju afiliowane sieci sklepów, gdzie już teraz można odbierać paczki.

Orlenowi zależy przede wszystkim na czasie dostawy przesyłek do punktu. - Obecnie ok. 60 proc. paczek trafia dzień po nadaniu do użytkownika - podkreśla Patrycja Klarecka.

Punkty odbioru przesyłek to nie koniec planów koncernu w ramach usługi Orlen Paczka. Do końca września zostanie uruchomionych dodatkowo 200 maszyn paczkowych. Do sieci dołączy także 1100 stacji PKN Orlen odpowiednio dobranych pod kątem usług kurierskich. Liczyć się tu będzie lokalizacja stacji, dogodna dla odbiorców paczek.

- Do końca roku planujemy uruchomić 500 maszyn paczkowych. Do końca 2022 r. będzie ich już cztery razy więcej - zapewnia Patrycja Klarecka.

Maszyny staną na stacjach, przy kioskach Orlen w Ruchu i u partnerów koncernu. W tej chwili koncern koncentruje się na rozwijaniu współpracy z e-sklepami, których klienci będą mogli zamawiać i odbierać przesyłki w automatach Orlenu.

- W tej chwili trwa tzw. soft launch usługi, już pod koniec września będziemy mogli oficjalnie ogłosić jej start - zdradza Patrycja Klarecka.

