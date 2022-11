Orlen Paczka gotowa na sezon świąteczny. Prezenty szybciej dotrą

PKN Orlen uruchomił sortownię przesyłek pod Strykowem koło Łodzi. To największa jak do tej pory inwestycja spółki związana z rozbudową powierzchni magazynowych zrealizowana na potrzeby ORLEN Paczki. Przepustowość wzrosła do 45 mln przesyłek rocznie.