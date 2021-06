Orlen rusza z projektem ORLEN Paczka. Postawi 200 automatów

Docelowo, w ramach inwestycji PKN ORLEN, usługa odbioru i nadania paczek będzie dostępna w 10 tys. punktów, w tym 2 tys. automatach paczkowych. Fot. PKN Orlen/Youtube

PKN ORLEN inwestuje w sieć automatów paczkowych i wprowadza na rynek e-commerce oraz usług logistycznych nową markę ORLEN Paczka. Już w 3 kwartale 2021 r. klientom udostępniona zostanie możliwość odbioru i nadania paczek w 200 automatach paczkowych, na wybranych stacjach ORLEN oraz w kilku tysiącach punktów RUCH.

Do końca tego roku korzystać będzie można w sumie już z ponad 5,5 tys. punktów sieci. Docelowo, w ramach inwestycji PKN ORLEN, usługa odbioru i nadania paczek będzie dostępna w 10 tys. punktów, w tym 2 tys. automatach paczkowych.

Aktualnie PKN ORLEN poszukuje dogodnych lokalizacji dla automatów paczkowych oraz partnerów lokalizacyjnych, którzy są gotowi dzierżawić teren pod urządzenie. Preferowane są lokalizacje ze swobodnym, całodobowym dostępem przez 7 dni w tygodniu. Bardzo istotne jest także zapewnienie wygodnego dojścia do automatu dla klientów i kurierów.

Jednym z istotnych elementów decydujących o nawiązaniu współpracy przez PKN ORLEN będzie atrakcyjna lokalizacja w uczęszczanych miejscach, m.in. na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu węzłów przesiadkowych, sklepów, galerii handlowych, zakładów pracy, placówek kultury z dostępem do przyłącza energetycznego.

Jeżeli partner spełnia następujące warunki:

• posiada prawo do swobodnego dysponowania terenem

• teren jest łatwo dostępny i uczęszczany 24/7

• oferowane miejsce ma dostęp do przyłącza elektrycznego

• teren ma powierzchnię co najmniej 4 m2

może zostawić zgłoszenie na stronie https://orlenpaczka.pl/, a konsultant nawiąże kontakt i przedstawi ofertę.

- PKN ORLEN w ramach współpracy przy montażu automatu paczkowego zapewnia atrakcyjne warunki czynszu, pokrywa koszty przygotowania terenu oraz instalacji elektrycznej, zajmuje się obsługą przysyłek w automacie paczkowym, a także załatwia wszelkie formalności związane z montażem urządzenia – czytamy w komunikacie Orlenu.

Jak informowała spółka wcześniej, do 2030 roku koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN zapowiadał w lutym tego roku, że z pierwszych maszyn paczkowych będzie można korzystać we wrześniu.