Orlen: W 9 lat wydamy 11 mld zł na rozwój detalu

Dziś mamy ponad 6 tys. punktów nadawania i odbioru paczek. 1100 punktów działa na stacjach Orlen, 1000 punktów działa w kioskach Ruchu, a ok. 4000 działa w mniejszych i większych partnerskich sklepach detalicznych. Chcemy mocno rozwijać się w segmencie e-commerce. Współpracujemy ze wszystkimi największymi sklepami internetowymi, w tym Allegro - powiedział prezes Obajtek.

Obecnie Orlen ma zamontowanych 200 automatów paczkowych w Polsce, do końca roku ma ich działać 500, a w ciągu kolejnego roku ich liczba ma wzrosnąć do 2000. - W tym upatrujemy szansy rozwoju naszego biznesu - stwierdził prezes PKN Orlen.

Przeczytaj także: Automaty paczkowe wypierają z branży kurierów

Patrycja Klarecka, wiceprezes PKN Orlen dodała. - Bardzo uważnie obserwujemy trendy konsumenckie i widzimy, że obecnie najpopularniejszą formą odbioru przesyłek jest odbiór w punkcie.

Maszyny paczkowe są obsługiwane dzięki aplikacji w systemie IOS i Android. Aplikacja pozwala na śledzenie przesyłek i historii zakupów, bezdotykowe otwieranie maszyn paczkowych. W aplikacji znajdą się kupony rabatowe do wykorzystania w kioskach Ruchu i na stacjach Orlen - zapowiedziała Patrycja Klarecka.

W obrębie usługi Orlen Paczka obecnie jest 10 mln klientów, które w odległości 10 min. od domu mają punkt odbioru paczek lub maszynę paczkową. Orlen zamierzy znacząco zwiększyć tę dostępność. Automaty są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, które mogą wybrać, by paczka została umieszczona w skrytce, na wygodnej wysokości. Obecnie 90 proc. paczek jest odbieranych w ciągu dwóch dni. Firma chce skrócić ten czas tak, by paczki były odbierane na drugi dzień od nadania.

Firma zapowiedziała także uruchomienie jeszcze w tym roku kolejnego projektu e-commercowego, który będzie wspierał rozwój Orlen Paczka.

Automaty będą montowane w wygodnych miejscach dla kierowców na stacjach paliw Orlen, przy punktach Ruchu i w punktach partnerskich. Operatorem usługi Orlen Paczka jest Ruch, wchodzący w skład grupy kapitałowej Orlenu.

W sprawozdaniu Ruchu za 2019 rok znalazła się informacja, że po wprowadzeniu lockdownu negatywną dynamikę sprzedaży odnotowano w usłudze Paczka w RUCHu, gdzie spadki sprzedaży osiągnęły w początkowej fazie pandemii ujemną dynamikę w wysokości 35%. - Tak drastyczny spadek sprzedaży spowodowany jest panującą na rynku sytuacją, alternatywą są paczkomaty, gdyż odbiór w paczkomacie jest najbezpieczniejszym sposobem z perspektywy potencjalnego zakażenia się wirusem. W drugim tygodniu pandemii, RUCH SA podjął kroki (dezynfekowanie ozonem paczek, kampania informacyjna w mediach społecznościowych, bezpośrednie kontrakty ze sklepami internetowymi, zakrojona na szeroką skalę akcja w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych), które pozwoliły odzyskać ok 10% utraconych z opisywanych przyczyn przychodów - napisano w sprawozdaniu.