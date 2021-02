Osiedla Echo Investment z paczkomatami InPostu

fot. materiały prasowe

Echo Investment i InPost rozpoczęły długoterminową współpracę. W ramach umowy przy inwestycjach mieszkaniowych i wielofunkcyjnych dewelopera będą montowane Paczkomaty. Pierwsze urządzenie zostało już zainstalowane w warszawskiej inwestycji Moje Miejsce. Kolejne powstaną przy osiedlach w Krakowie i Poznaniu.

- Paczkomat stał się niezbędną częścią infrastruktury miejskiej, gdyż ułatwia codziennie życie mieszkańcom. Nie jest więc zaskoczeniem, że zauważyli to także deweloperzy i postanowili projektować nowe osiedla z uwzględnieniem miejsca na Paczkomaty. Jesteśmy zawsze blisko ludzi, dlatego nasze plany rozwoju obejmują również nowo powstające założenia urbanistyczne – zarówno te mieszkaniowe, jak i usługowe. Współpraca z deweloperami i Paczkomaty® na osiedlach mieszkaniowych to jeden z elementów rozbudowy naszej sieci. Kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca jest jego dogodne położenie i dostępność dla użytkowników. Uruchomienie Paczkomatu® w inwestycji Moje Miejsce w Warszawie to dopiero początek naszej współpracy” – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla mieszkańców oraz użytkowników naszych osiedli i projektów wielofunkcyjnych. Dlatego nawiązujemy współpracę z InPostem. Z Paczkomatu przy warszawskim projekcie Moje Miejsce mogą korzystać zarówno mieszkańcy, pracownicy biurowca, jak i pozostali użytkownicy. Prowadzimy już rozmowy na temat instalacji kolejnych Paczkomatów. Urządzenia staną m.in. na naszych osiedlach w Krakowie i Poznaniu, a pozostałe lokalizacje czekają na zatwierdzenie. Wierzymy, że dodanie tej usługi do naszych inwestycji zwiększy komfort życia mieszkańców” – tłumaczy Kazimierz Monkiewicz, manager ds. CSR i CSV w Echo Investment.