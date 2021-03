Odsetek konsumentów, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zamówili towary i usługi przez internet wzrósł o ponad 5 proc. w ciągu roku. Osoby w wieku 45-54 lata najbardziej przekonały się do zakupów online – wynika z najnowszych danych GUS na które powołuje się Farma Świętokrzyska. Z danych Gemius wynika, że już 30 proc. internautów kupuje jedzenie w e-sklepach.

Najnowsze dane GUS pokazują, że liczba osób, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy zamówiła towary lub usługi przez internet, wzrosła z 41,4% w 2019 roku do 46,6% w 2020 roku. Najwięcej, bo o niemal 9% urosła liczba osób kupujących online w grupie wiekowej 45-54 lata. Na drugim miejscu są osoby w wieku 25-34 lata, wśród których widać wzrost o 7,3%. Trzecie miejsce zajmują respondenci z grupy 35-44 lata z różnicą 6,2% r/r. Podobne zwiększenie intensywności zamówień online jest wśród starszych zapytanych respondentów, w wieku 55-64, wśród których wzrost wyniósł 5,9%.

Najmniej częstotliwość zakupów przez internet zwiększyły osoby w wieku 16-24 lata, bo tylko o 1,5%, co jest wynikiem m.in. sporej liczby zamówień online w tej grupie wiekowej jeszcze przed pandemią.



Jak wskazują dane Gemius, zakupy w internecie robi średnio 73% internautów. W lutym liczba wszystkich osób korzystających z sieci wyniosła w Polsce 29 mln, co oznacza, że mamy w kraju ok. 21 mln e-konsumentów. To zazwyczaj osoby ze stabilną sytuacją finansową. Ponad połowa z nich określa status materialny swojego gospodarstwa domowego jako średni, a 40% jako dobry.