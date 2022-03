Ostatnie dni JOKR w Polsce. Biznes pójdzie na sprzedaż?

JOKR, wspierany przez SoftBank, Tiger Global, HV Capital oraz polski fundusz Market One Capital, w kwietniu 2021 poinformował, że uruchomi w Polsce platformę umożliwiającą zakupy online z 15-minutową dostawą. Serwis szybkich zakupów ruszył w czerwcu. Firmie udało się ściągnąć managerów z rynku FMCG: Krzysztof Dłużniewski porzucił Mondelez by zostać Senior Marketing Managerem w JOKR, zaś Jakub Jurkowski, zrezygnował z posady dyrektora zakupów w Kauflandzie dla podobnej w JOKR.

- Nasz cel jest prosty: chcemy szybko i tanio dostarczać klientom te produkty, których naprawdę potrzebują, zapewniając im przy tym najlepsze na rynku doświadczenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych wiemy czego szukają nie tylko w skali danego miasta, ale nawet poszczególnych dzielnic - mówił Piotr Lagowski, współzałożyciel JOKR.

Biuro firmy mieściło się przy ul. Grzybowskiej 60. Kapitał zakładowy spółki wynosił 5 tys. zł. Jako beneficjent rzeczywisty w KRS figuruje Ralf Wenzel, założyciel JOKRa.

Lista darkstorów JOKR w Warszawie: Postępu 10 u172; Adama Branickiego 21 u1; Wolska 71/73 u2; Lekka 3 u8; Marszałkowska 9/15; Abrahama 12; Surowieckiego 2; al. Niepodległości 124; Grochowska 170A; Łucka 18 nr 8/L; Wilanowska 317b; Pokorna 2; Człuchowska 35a u5; Wandy 16; Topiel 6; Grójecka 186.

Co poszło nie tak?

Już pod koniec ub. r. pojawiły się informacje o tym, że JOKR się skupić na ekspansji w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Mówiło się o możliwym wycofaniu się spółki z rynku europejskiego, gdzie JOKR prowadzi działalność w Austrii i w Polsce. Potwierdza to Michał Kwietniewski:

- JOKR podjął decyzję o zamknięciu działalności w Polsce i skupieniu się na optymalizacji swoich operacji w Ameryce Południowej i Północnej, aby w pełni wykorzystać synergię zespołu i możliwości rynku. JOKR dziękuje całemu polskiemu zespołowi za niesamowitą pracę, energię i wysiłek, dzięki którym w ciągu zaledwie roku JOKR stał się jednym z liderów branży q-commerce w Polsce - przekazał nam przedstawiciel JOKR Polska.

Na rynku q-commerce panuje ogromna konkurencja. Mamy tu takich graczy, jak chociażby Jush Żabki, Wolt, Bolt, Glovo, GetnowX czy Lisek.app. Ten ostatni dark store prowadzony jest przez spółkę Zorro Delivery. Do jej rady nadzorczej w zeszłym roku wszedł Damian Zapłata, Sebastian Kulczyk i Marek Krzyżanowski. W zarządzie zasiada Marek Kośnik, Michał Krowiński i Paweł Owczarski. To efekt pojawienia się wśród udziałowców - funduszu Manta Ray Ventures, należącego do Sebastiana Kulczyka.