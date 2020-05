Ostatnio 10 proc. respondentów po raz pierwszy kupiło w sieci kosmetyki

W ostatnim czasie ogromna ilość osób po raz pierwszy spróbowała e-zakupów. Według badania Kantar - 10% respondentów po raz pierwszy kupiło w sieci kosmetyki czy środki pielęgnacji osobistej online, 8% usługi telekomunikacyjne, 11% ubrania, 11% żywność i napoje.

- 8% czy 11% może się wydawać niską wartością, ale pamiętajmy, że mówimy o skali ogólnopolskiej. Jeśli kilkanaście procent Polaków niemal z dnia na dzień "włączyło się" w zakupy w sieci - zmiana jest kolosalna! – mówi ekspert MediaCom.

– Pamiętajmy o tym, że mówimy o grupie konsumentów często zlokalizowanych w miejscach, gdzie e-commerce jeszcze nie dotarł lub dopiero stawia pierwsze kroki. Modele biznesowe, bazujące na szerokim dotarciu z uwzględnieniem mniejszych miejscowości dotychczas postrzegano jako niszowe i niekoniecznie aż tak bardzo rentowne. Dziś e-commerce wchodzi nie tylko do dużych miast, ale na terenie całego kraju. Także w kategoriach typu produkty spożywcze – komentuje Michał Rogowski Business Development Director, Kantar.



Podczas zakupów 60% Polaków deklaruje zwiększoną uważność w stosunku do cen (prawie dwa razy więcej niż średnia w Europie), 45% podczas zakupu przykłada wagę do lokalnego rodowodu produktów.

– Trend lokalności rósł jeszcze przed pandemią. Natomiast teraz niewątpliwie ta tendencja się pogłębia. Może nam się wydawać, że to, co jest lokalne, jest bezpieczniejsze. W odpowiedziach ankietowanych upatrujemy nowego aspektu lokalności - wołania o bezpieczeństwo w sytuacji, gdy nasza podstawowa egzystencja jest zagrożona. To modyfikacja motywacji konsumentów – do wspierania lokalnych wytwórców, dochodzi właśnie bezpieczeństwo i zaufanie związane z miejscem pochodzenia. Towarzyszy nam także częste zwracanie uwagi na ceny. Poza oczywistymi powodami, dochodzi czynnik związany z niepokojem, że niektóre sieci handlowe czy sklepy, a wręcz niektórzy producenci, mogą wykorzystać pandemię do podwyższenia cen. Te obawy na szczęście się nie spełniły, może poza incydentalnymi sytuacjami – dodaje Michał Rogowski.

Niemal 80% Polaków deklaruje pozostanie przy nowych zwyczajach, które przetestowali podczas pandemii. Tylko 17% respondentów planuje powrót do dotychczasowych przyzwyczajeń, związanych z tradycyjnymi metodami płatności, takimi jak płacenie za zakupy gotówką.