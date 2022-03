OTCF (4F): Trzeba dobrze zidentyfikować potrzeby klientów na różnych etapach kontaktu z marką

W jakie rozwiązania inwestowaliście Państwo najmocniej w 2021 roku, by rozwinąć kanał online?

Tomasz Koźbiał, E-Commerce Director OTCF: 2021 rok to był czas, w którym skupialiśmy się zarówno na kwestiach stricte technologicznych (tutaj mam na myśli np. rozwiązania typu Progressive Web App (PWA), a także wdrożenia rozwiązań podnoszących kwestie bezpieczeństwa aplikacji webowych i samej infrastruktury, wykorzystywanej w spółce), a także wdrażaniu i rozwoju narzędzi, wykorzystujących rozwiązania AI, które zorientowane są na obsługę klienta i lepszą personalizację oferty. Mowa o narzędziach typu Chatbot, który może skutecznie obsłużyć szereg zapytań i problemów klientów, w trybie 24/7, przez 365 dni w roku, a także o systemach rekomendacji, które pomagają klientom w doborze właściwych produktów. Kładliśmy także duży nacisk na międzynarodową ekspansję.

Jakie obszary mają największe przełożenie na wzrosty sprzedaży w kanale online?

W zależności od tego, na którym etapie klienta się skupimy, pojawią nam się inne potrzeby, które trzeba odpowiednio zinterpretować i zrealizować. Na pierwszych etapach tej ścieżki kluczowe są: szybkość i łatwość przeglądania oferty, łatwe dokonanie zakupu i szeroki wybór typów płatności czy metod dostawy. Na tym etapie kluczowa jest technologia (silnik eCommerce i współpracujące z nim narzędzia), UX, świetny content (w tym wysokiej jakości media), dobra oferta, właściwy dla danego rynku dobór rozwiązań płatniczych i szeroka dostępność popularnych rozwiązań spedycyjnych. Na kolejnym kroku kluczową potrzebą staje się szybka realizacja zamówienia i bezpieczne dostarczenie zamówionych produktów estetycznie i ekologicznie zapakowanych. Tutaj kluczowymi są rozwiązania logistyczne, wspierane odpowiednią automatyką i z dostępem do wysokiej klasy systemów pakowania. Dostarczenie zamówienia to nie koniec naszej ścieżki – nie mniej ważne jest także postrzedażowe wsparcie klienta, zapewniające mu odpowiedni komfort i poczucie bezpieczeństwa. Czy to w kontekście dodatkowych informacji (tu kluczową rolę odgrywa Customer Service i wszystkie systemy wspierające (takie jak np. wysokiej klasy CRM, narzędzia wspierające konsultantów w obsłudze klienta, jak np. Chatbot czy Voicebot), a także tzw. obsługi posprzedażowej w kontekście zwrotów czy ewentualnych reklamacji.



Potrzeby klientów są różne, na różnych etapach kontaktu z marką i ważne jest, aby dobrze zidentyfikować taką potrzebę – dlatego też, poza ww. rozwiązaniami, niezbędna jest odpowiednia analityka i właściwa interpretacja wszystkich wskaźników jakościowych.