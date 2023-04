Otwarto park logistyczny dla e-commerce w Gorzowie Wielkopolskim

19 kwietnia przedstawiciele inwestora DHL Supply Chain, generalnego wykonawcy Atlas Ward oraz władz miasta Gorzowa Wielkopolskiego zainaugurowali działalność jednego z najnowocześniejszych parków logistycznych w zachodniej Polsce. Nowo otwarty obiekt o powierzchni ponad 60 000 mkw. jest pierwszym etapem kompleksu realizowanego przy ul. Mosiężnej. W sumie zaoferuje on 110 000 mkw. powierzchni skrojonej na potrzeby firm z sektora e-handlu.

E-handel ma nowy magazyn

Ogromnym atutem DSC E-com Distribution Center jest lokalizacja. Centrum logistyczne jest położone przy trasie S3, blisko autostrady A2, a od granicy z Niemcami dzieli je niecała godzina drogi. Dodatkowym potencjałem, z którego może czerpać najnowsza inwestycja DHL Supply Chain, jest sąsiedztwo oraz partnerskie relacje z ważnym ośrodkiem gospodarczym jakim jest Gorzów Wielkopolski. Miasto od kilku lat konsekwentnie pracuje na miano ważnego ośrodka logistycznego zachodniej Polski.

– W Gorzowie Wielkopolskim mamy doskonały grunt do rozwoju. Nowa inwestycja jest bardzo ważnym uzupełnieniem naszej europejskiej fulfillmentowej sieci i szeroko otwiera drzwi do dynamicznego rozwoju firmom operującym w sektorze e-handlu. Każdy najemca, który znajdzie się w gorzowskim obiekcie, może liczyć na najwyższej klasy obsługę w certyfikowanym, zielonym i oszczędnym magazynie – mówi Hendrik Venter, CEO DHL Supply Chain EMEA.

Nowy magazyn jest wpięty w europejską sieć EFN (European Fulfillment Network), która pozwala obsługiwanym klientom e-commerce’owym na skalowanie biznesu, dynamiczny rozwój i dostęp do ponad 30 podobnych lokalizacji rozsianych na całym kontynencie. Obecność w sieci to także dostęp do najnowszych narzędzi cyfrowych i technologii oraz wsparcie ekspertów DHL Supply Chain w zakresie przygotowywania i realizacji strategii fulfillmentowych.

– Magazyn DHL Supply Chain w Gorzowie Wielkopolskim to nie tylko doskonała lokalizacja i wysoka jakość usług logistycznych. To także ponad kilkaset nowych miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Praca w nowoczesnym centrum logistycznym to szansa na zdobycie cennego doświadczenia i rozwój kariery. Obecnie DHL Supply Chain prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko Pracownik Magazynowy. Dlatego zachęcamy zainteresowanych kandydatów do składania swoich aplikacji i dołączenia do zespołu pracowników w nowym centrum logistycznym e-commerce – mówi Monika Duda – Tulejko, Dyrektor Zarządzająca DHL Supply Chain w Polsce.