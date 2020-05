Outdoorzy.pl pomimo pandemii zwiększają zasięgi. Zysk za I kwartał niższy

Wartość przychodów ze sprzedaży spółki Outdoorzy.pl w I kwartale sprawozdawczym wyniosła 3 112 808,62 zł wobec 2 755 288,34 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. odnotowano wzrost o ponad 350 tys. zł, czyli o 13 proc. W kwartale sprawozdawczym spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 151 256,91 zł wobec 218 971,03 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Biorąc pod uwagę sytuację makreokonomiczną, zarząd już w styczniu b.r. obserwował delikatne spowolnienie w segmencie sprzedaży detalicznej. Luty z kolei napawał optymizmem, ponieważ było widoczne odbicie sprzedaży, lecz nadejście w połowie marca pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, spowodowało spadek sprzedaży, który wpłynął ostatecznie na osiągnięty w I kwartale 2020 r. wynik sprzedaży w segmencie sprzedaży detalicznej. Wszystkie zamówienia zaplanowane na I kwartał 2020 r. dla klientów biznesowych, udało się zrealizować w całości - zaznacza spółka.



Reagując na nową sytuację zagrożenia epidemiologicznego, zarząd postanowił wprowadzić we wszystkich swoich kanałach sprzedaży możliwość odbioru przez klientów zamówionych przesyłek z paczkomatu w atrakcyjnej cenie. Decyzja ta okazała się trafna, ponieważ umożliwiła ustabilizowanie sprzedaży. Zarząd nieustannie kładzie nacisk na dywersyfikację i weryfikację działań marketingowych. Działania te w połączeniu z analizą sprzedaży i doborem produktów wprowadzanych do oferty, pozwolą na znaczną poprawę dostępności produktów, które są w kręgu zainteresowania konsumentów. Selekcja produktów, umożliwia zaopatrzenie magazynu w towary, które są najczęściej nabywane, a to z kolei umożliwia ich dostarczenie do klienta w ciągu 24 godzin od zamówienia - podała spółka.

W I kwartale 2020 r. udało się po raz kolejny zmniejszyć czas dostawy do klientów o około 2,4%

przy równoczesnym wzroście wolumenu zamówień w stosunku do okresu porównywalnego

roku ubiegłego.



W marcu b.r. zarząd postanowił zmienić wykonawcę nowej platformy on-line, co ma umożliwić

sprawne rozwiązanie problemów, które zostały napotkane przy jej realizacji. Wstępnie termin

uruchomienia nowej platformy został ustalony na okres wakacyjny, lecz przy obecnej sytuacji

stanu pandemii, termin ten też może ulec zmianie.



Głównym profilem działalności Outdoorzy SA jest detaliczna sprzedaż wysyłkowa odzieży oraz akcesoriów turystycznych poprzez sklep sklep outdoorzy.pl.