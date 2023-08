Owady jadalne dostępne na Frisco.pl

Firma od początku 2023 stawia na rozszerzenie dostępności swoich produktów, poprzez nawiązanie współprac z sieciami handlowymi. Teraz ich produkty dostępne są także w sklepie Frisco.pl. W ich asortymencie można znaleźć owady jadalne o smaku chilli-limonki, pomidorowym oraz produkty na bazie mąki ze świerszczy takie jak krakersy, chipsy proteinowe czy batony.

Polski producent żywności rozszerza dystrybucję. Współpraca z Frisco.pl

- Współpraca z firmą Frisco.pl to dla nas duża szansa na dalsze budowania świadomości Polaków o korzyściach płynących z włączania produktów owadzich do swojej diety oraz możliwość dotarcia do ponad 80 tys. klientów w całej Polsce. Cieszy nas fakt, iż tak znane firmy z ugruntowaną pozycją na rynku, jak Frisco są otwarte na innowacyjne i ekologiczne źródła białka, jakim są właśnie owady - komentuje Patryk Sienkiewicz - CEO FoodBugs.

Firma FoodBugs jest producentem i dystrybutorem produktów na bazie owadów jadalnych. Na rynku istnieją od 2021 roku. Produkty FoodBugs były do niedawna dostępne w małych sklepach ekologicznych oraz w ich sklepie internetowym. Obecnie stawiają mocno na rozszerzenie dostępności produktów nawiązując współpracę z sieciami supermarketów oraz największymi sklepami internetowymi.