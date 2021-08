P&M Investment sprzedaje Brukowa Business Park

Magazyny miejskie przyciągają inwestorów nie tylko w Warszawie, fot. mat.pras.

P&M Investment finalizuje transakcję sprzedaży zlokalizowanego w Łodzi parku magazynowego Brukowa Business Park o powierzchni ponad 12 000 mkw. Kupującym jest Palmira Capital Partners.

Brukowa Business Park to obiekt magazynowy ostatniej mili, obejmujący ponad 11 000 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1000 mkw. powierzchni biurowej. W obu częściach zastosowano najnowsze rozwiązania energooszczędne. Park składa się z jednego budynku podzielonego na trzy części, które mogą być wynajmowane niezależnie od siebie.



- Łódź i szerzej region tzw. Polski Centralnej to bardzo mocny punkt na mapie magazynowej oraz kluczowy węzeł logistyczny w kraju – ze względu na rozwiniętą infrastrukturę drogową, centralne położenie, ale też zasobny rynek pracy. Sprzedaż Brukowa Business Park potwierdza również rosnące zainteresowanie inwestorów projektami z obszaru logistyki miejskiej – nie tylko w Warszawie. Jest to efekt m.in. urbanizacji, zyskującego na popularności trendu ‘same day delivery’ oraz skracania łańcuchów dostaw - komentuje Dominika Zychowicz, Starszy Konsultant w Dziale Rynków Kapitalowych, JLL.