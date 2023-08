Packeta: Cross-border dla wielu polskich e-sprzedawców wręcz koniecznością

W pierwszym półroczu bieżącego roku Packeta obsłużyła niemal 49 milionów przesyłek – o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polska spółka – Packeta Poland – dostarczyła w tym czasie przeszło 3 mln paczek – to przeszło dwukrotny wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego (3,04 mln w pierwszym półroczu 2023 r. vs. 1,4 mln w pierwszym półroczu 2022 r. – wzrost o 117%). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży Packeta Poland wyniosły 33,8 mln zł, w porównaniu z 16,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 109%).

Najwięcej przesyłek z polskich e-sklepów trafia do odbiorców w Czechach

Najwięcej przesyłek trafiło z polskich e-sklepów do odbiorców w Czechach, Słowacji i Rumunii – to konsumenci z tych krajów najchętniej zamawiają produkty w naszych sklepach online. Podobne preferencje mają rodzimi klienci – robiliśmy zakupy głównie w czeskich, słowackich i rumuńskich e-sklepach.

- Polski e-commerce, choć wciąż rośnie, staje się rynkiem dojrzałym i konkurencyjnym. W efekcie krajowe e-sklepy coraz częściej poszukują nowych kierunków zbytu, a cross-border dla wielu z nich okazuje się nie tylko dobrą opcją, ale wręcz koniecznością. Potrzebują przy tym partnera logistycznego, który będzie swego rodzaju „przewodnikiem”. Koszt dostawy przestał być bowiem jedynym kryterium wyboru – obecnie liczy się szybka, kompleksowa obsługa logistyczna oraz wsparcie na zagranicznym, często dla polskiego e-sklepu nieznanym rynku. I właśnie to oferujemy – doradztwo i partnerską pomoc połączone z konkurencyjnymi cenami paczek, szybką dostawą oraz intuicyjną w obsłudze platformą do zarządzania procesem logistycznym i rozliczeniami. Współpracujące z nami sklepy internetowe w ramach jednego interfesju uzyskują dostęp do niemal 15 tys. punktów odbioru należących do Packeta Group oraz niemal 140 tys. punktów partnerskich w 33 krajach. W ten sposób, wykorzystując międzynarodowe możliwości Grupy Packeta, wspieramy polskie e-firmy w efektywnym docieraniu do klientów i budowaniu silnej pozycji rynkowej w poszczególnych krajach. Ta strategia przynosi wymierne efekty, które mają swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach, komentuje Justyna Andreas, Managing Director Commercial Entities, Packeta Poland.

Packeta i Allegro

Pierwsze półrocze 2023 r. to nie tylko zwiększenie liczby przesyłek i obrotów. Packeta cały czas pozyskuje nowych klientów – w ostatnich miesiącach rozpoczęła współpracę z ponad 120 działającymi w Polsce e-sklepami, m.in. z największym w Polsce marketplace Allegro, który w kwietniu zainaugurował swoją działalność w Czechach. Packeta znana u naszych południowych sąsiadów pod marką Zásilkovna, odpowiada za dostarczanie paczek czeskim klientom Allegro

Ponadto, w lipcu firma uruchomiła bezpośrednią linię logistyczną z Polski do krajów adriatyckich – Chorwacji i Słowenii. Dzięki temu zagraniczni klienci polskich sklepów online mogą otrzymać swoje zakupy już po 2-3 dniach co sprawia, że rodzime e-biznesy zaczynają skutecznie konkurować nie tylko samymi produktami czy ceną, ale też terminem i kosztem dostawy.

Warto też przypomnieć, że w pierwszej połowie tego roku Justyna Andreas – Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland, awansowała w strukturach Grupy Packeta i objęła stanowisko Managing Director Commercial Entities. W efekcie Justyna Andreas odpowiada obecnie nie tylko za rynek polski, ale też za Skandynawię, kraje bałtyckie i adriatyckie, Rumunię, Niemcy oraz szereg rynków Europy Zachodniej.

W kolejnych miesiącach tego roku Packeta Poland planuje dalszy rozwój.

- Nasz cel na rok 2023 pozostaje bez zmian – chcemy podwoić liczbę obsłużonych przesyłek, co w pierwszym półroczu już udało się osiągnąć. Zależy nam też na tym, aby położyć nacisk na współpracę sprzedażową, marketingową oraz operacyjną między poszczególnymi krajami, rozwijać siatkę połączeń i obsługę klienta, co powinno się przełożyć na dalszy dynamiczny wzrost, dodaje Justyna Andreas.

Packeta Poland jeszcze w tym roku znacznie powiększy powierzchnię magazynową w Cieszynie lub bliskiej okolicy - finalizuje rozmowy z deweloperem. To - po zeszłorocznym otwarciu magazynu w podwarszawskiej Konotopie - kolejna duża inwestycja spółki.