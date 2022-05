Packeta Poland wchodzi na rynki państw bałtyckich

W Polsce Packeta specjalizuje się w obsłudze e-sklepów sprzedających produkty za granicę – od września, kiedy zintensyfikowała działania na polskim rynku, do końca grudnia 4-krotnie zwiększyła liczbę dostarczonych z Polski przesyłek, podpisała umowy z kilkudziesięcioma e-sklepami sprzedającymi swoje towary za granicę. Obsługuje również e-sklepy działające na Litwie, Łotwie i w Estonii, dla których pełni także rolę hub-u, w którym przesyłki z krajów bałtyckich są sortowane i rozsyłane do pozostałych państw. Z tych samych usług Packety mogą skorzystać polscy klienci indywidualni, robiący zakupy w zagranicznych e-sklepach tych krajów. Dla przykładu, klient robiąc zakupy w e-sklepie na Litwie, który posiada umowę z Packetą może wygodnie odebrać je w dedykowanych punktach odbioru. Wszystko dzięki umowom, jakie Packeta zawarła z lokalnymi dostawcami i e-kurierami w Krajach Bałtyckich oraz w Polsce.

Kolejne magazyny Packeta w drodze

Packeta posiada w Polsce dwa magazyny – w Warszawie i Cieszynie, planuje też otwarcie kolejnych obiektów – w Poznaniu i Krakowie. Dodatkowo, Warszawa świadczy usługi fulfillmentu dla krajów bałtyckich. Dzięki jednemu API firmy z Litwy, Łotwy i Estonii mają możliwość wysyłki do 33 krajów.

– Packeta Poland cały czas dynamicznie się rozwija, nie tylko wspierając polski e-commerce, ale także stając się hub-em dla Krajów Bałtyckich. Biorąc pod uwagę nowe możliwości biznesowe jakie niesie za sobą globalny e-commerce, pomagamy firmom w budowaniu pozycji rynkowej optymalizując nie tylko koszty przesyłek, ale i czas dzięki jednemu zintegrowanemu API. Co więcej, dobre wskaźniki ekonomiczne krajów nadbałtyckich mają doskonały wpływ na to, że są one jednym z najprężniej rozwijających się i stabilnych rynków e-commerce. – mówi Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

Packeta obecna jest w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podstawową działalnością firmy jest dostarczanie paczek za granicę, w konkurencyjnych cenach. W 2021 roku niemal podwoiła skalę swojego biznesu - dostarczyła przeszło 73 milionów paczek i osiągnęła obroty na poziomie ponad 200 mln euro.