Packeta Poland z ofertą szybkich dostaw do krajów adriatyckich

W ostatnich latach handel elektroniczny stał się znaczącą gałęzią europejskiej gospodarki, a kraje adriatyckie nie są tu wyjątkiem. Obecnie jest to równie perspektywiczny kierunek ekspansji dla polskich e-sklepów, jak jeszcze kilka lat temu Czechy czy Słowacja.

Cross-border przestał być opcją i stał się koniecznością. Jeśli polskie e-sklepy chcą się sukcesywnie rozwijać, zwiększać liczbę klientów, obroty i zyski, powinny jak najszybciej zrobić pierwszy krok w kierunku ekspansji zagranicznej. Tym bardziej, że cross-border stał się prostszy, również w zakresie obsługi logistycznej. Wystarczy, że firma zarejestruje się na platformie cyfrowej Packety i za pomocą jednego API będzie miała dostęp do około 70 dostawców w 33 krajach – otrzymując do dyspozycji ponad 15,3 tys. punktów odbioru należących do Packeta Group oraz 125 tys. punktów partnerskich.

Rynki adriatyckie przez wiele lat były traktowane po macoszemu przez polskie e-commercy, jednak w ostatnim czasie obserwujemy zgoła odmienny trend. Przedstawiciele e-sklepów zaczęli zauważać w tych krajach ogromny potencjał do rozwoju, który jednak był często blokowany przez zbyt długie czasy dostaw. Słoweńcy i Chorwaci oczekują, że otrzymają przesyłkę w maksymalnie 3-4 dni, a polskim e-sklepy nie mogły tego zapewnić. Aby to zmienić, uruchomiliśmy bezpośrednią linię logistyczną z Polski do Słowenii oraz Chorwacji. Dzięki temu paczki docierają do konsumentów w nawet 2-3 dni. Trasa bez przeładunków to także niższy koszt wysyłki i zwrotu oraz mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia paczki – mówi Justyna Andreas, Managing Director Commercial Entities, Packeta Poland.

Specyfika handlu online w Słowenii i Chorwacji

Choć liczba mieszkańców obu krajów jest stosunkowo niewielka w porównaniu z innymi państwami europejskimi - Słowenia liczy około 2 milionów mieszkańców, a Chorwacja 4 miliony – rynek e-handlu rośnie tam skokowo.

Jeszcze w 2017 r. słoweńska wartość e-sektora wynosiła 537 mln $, by w rekordowym 2021 r. osiągnąć 967 mln $. Stojący pod znakiem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie rok 2022 przyniósł wprawdzie spadki, ale w 2023 spodziewane jest odrobienie strat. Szacunki Statista wynoszące 1077 mln $ oznaczałyby ok. 100% przyrost wobec stanu sprzed 6 lat (co więcej, prognozowana wartość rynku w 2027 r. to 1 622 mln $). Pod względem liczby e-konsumentów także zanotowano zdecydowaną poprawę – w 2022 r. 80% użytkowników internetu dokonało zakupu online, wobec 57% w 2017 r. (Eurostat). Według danych E-commerce Report 2022, stale rośnie tu również przeciętna kwota wydawana podczas jednej transakcji internetowej i wynosi ona 100 $.

Z kolei w Chorwacji szacunki E-commerce Report 2022 wskazują wzrost częstotliwości zakupów oraz wartości koszyka w ostatnich latach. Według badań, 68% Chorwatów kupuje online przynajmniej raz w miesiącu (wobec 53% w 2020 r.), a średnia wartość koszyka wynosi 91$ (w kategorii odzież – 69 $, elektronika – 148 $, dom i ogród – 169 $). Najczęściej kupowane są produkty z kategorii ubrania (39%), elektronika (14%), kosmetyki (12%) oraz dom i ogród (12%).

Top kierunek ekspansji zagranicznej e-commerce

Zarówno Chorwacja, jak i Słowenia są bardzo chłonnymi rynkami – przewiduje się, że e-commerce będzie rósł tam szybciej niż w Europie Zachodniej. Z uwagi na mniejsze nasycenie i konkurencję, e-sklepy mogą spodziewać się niższego kosztu wejścia i stosunkowo szybkiego zbudowania swojej pozycji rynkowej. Nie oznacza to jednak, że oczekiwania klientów wobec e-commerce są mniejsze, wręcz przeciwnie - kluczem do sukcesu jest zbudowanie wiarygodności i zaufania. Można to osiągnąć poprzez sprawną lokalizację treści na stronie sklepu, czytelny regulamin i zasady zwrotów, dokładne opisy produktów (w branży odzieżowej szczególnie istotne są precyzyjne tabele rozmiarów), rzetelną dostawę, a także dbanie o pozytywne opinie w internecie.

Obecnie jest idealny moment na ekspansję na rynki adriatyckie. E-commerce rozwija się tam w proporcjonalnym tempie do tego, jaki obserwowaliśmy w ostatnich latach w Polsce. Im dłużej nasze rodzime e-sklepy będą zwlekały, z tym większą konkurencją spotkają się w przyszłości. Pamiętać jednak należy, że kraje adriatyckie są mocno wrażliwe na wszelkie niedociągnięcia i błędy, zatem zbyt duży pośpiech również nie jest wskazany. Rozpoczynając działalność w Słowenii czy Chorwacji należy szczególnie zadbać o wiarygodność, nawiązując współpracę wyłącznie z pewnymi i poważanymi partnerami – powiedziała Agnieszka Haponik, marketing manager w Packeta Poland.

Cyfrowa platforma dla e-commerce

Packeta obecna jest w Europie, USA oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek do Europy Środkowej. Posiada swój oddział w Słowenii, dzięki czemu sprawnie realizuje procesy logistyczne klientów. Pracuje z lokalnymi kurierami – w Słowenii z Pocztą Słoweńską, która ma 52% rynku i DPD - 19% rynku, a w Chorwacji z DPD - 26% rynku i Overseas Express - 24% rynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient zyskuje wiarygodność, ale też pewność, że paczki zostaną dostarczone na czas.

W 2022 roku Packeta obsłużyła na całym świecie w sumie 90 mln przesyłek. Polska spółka – Packeta Poland – dostarczyła w tym okresie 3,8 mln paczek – ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2021 (wówczas 1,1 mln). Spółka ponadto dąży do rozpowszechnienia cross-border wśród branży e-commerce, dlatego chętnie doradza e-sklepom, jak rozpocząć działalność za granicą. Oprócz dostarczania paczek klientom końcowym, może zaoferować pomoc w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi i w organizowaniu kampanii marketingowych, zapewnia też informacje na temat rynków.

Packeta to globalna, cyfrowa platforma dla e-commerce, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne. Założona w 2010 roku w Czechach przez Simonę Kijonkovą jako spółka Zásilkovna, w ciągu dekady przekształciła się w holding funkcjonujący pod nazwą Packeta Group, zrzeszający 14 podmiotów. Firma, współpracując ze sklepami internetowymi, szybko zyskała pozycję lidera w branży. Obecnie Packeta działa w 7 krajach, realizuje dostawy do 33 krajów, posiada ponad 15,3 tys. własnych punktów odbioru (w tym prawie 6,3 tys. Z-Boxów), 125 tys. punktów partnerskich i współpracuje z ponad 46 tys. sklepów internetowych. W 2022 roku obsłużyła przeszło 90 mln przesyłek. Firma pomaga także swoim Partnerom rozwijać biznes za granicą, dostosowując elastycznie usługę do ich potrzeb.