Packeta pomoże polskim e-sklepom w ekspansji zagranicznej

Packeta – globalna, cyfrowa platforma e-commerce, oferująca usługi dla sklepów internetowych, intensyfikuje swoje działania na polskim rynku.

Firma obecna w 34 krajach, która w 2020 roku dostarczyła przeszło 40,5 milionów paczek i osiągnęła obroty na poziomie ponad 98 mln euro, pomoże e-sklepom z Polski w ekspansji poza granicę kraju.

Oprócz dostarczania przesyłek do klientów zagranicznych w konkurencyjnych cenach, Packeta świadczy też szeroki wachlarz usług doradczych dla sklepów online, które chcą rozpocząć działalność na nowych rynkach.

Packeta to firma utworzona w Czechach, która szybko stała się marką globalną. Jest obecna w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teraz ma w planach dalszą ekspansję i intensyfikację obecności na niektórych rynkach, w tym w Polsce. Podstawową działalnością firmy jest dostarczanie paczek za granicę, w konkurencyjnych cenach. Dla przykładu przesyłka do 5 kg z Polski do Czech kosztuje od 9,50 zł. Jest to zatem stawka porównywalna z tymi, jakie zwykle obowiązują dla paczek dostarczanych na terenie kraju.

Packeta posiada ponadto bogate doświadczenie w pomocy e-sklepom w rozpoczęciu działalności za granicą. Oprócz dostarczania paczek klientom końcowym, może zaoferować pomoc w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi, w organizowaniu kampanii marketingowych, zapewnia też informacje na temat rynku.

Packeta poszukuje nowych partnerów biznesowych

– Ostatnich parę lat, a w szczególności ubiegły rok – w związku z sytuacją pandemiczną – przyniósł znaczące przyspieszenie rozwoju polskiej branży e-commerce. Pojawiło się wiele nowych e-sklepów, a w samym tylko 2020 roku sprzedaż online wzrosła o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2019. Dynamiczny rozwój i rosnąca konkurencja na rynku krajowym skłaniają sklepy internetowe do poszukania możliwości biznesowych poza granicami naszego kraju. Wyraźnie widzimy ten trend – stąd chęć ekspansji w Polsce i wsparcia polskiego e-commerce’u w dotarciu do klientów za granicą. Jesteśmy w stanie zaoferować nie tylko konkurencyjne koszty przesyłek, ale też wesprzeć polskie podmioty w dotarciu do klientów i budowaniu pozycji rynkowej poza granicami Polski – mówi Justyna Andreas, prezes Packeta Polska.

Chcąc rosnąć na polskim rynku, Packeta wciąż poszukuje w branży e-commerce nowych partnerów biznesowych.

Oprócz pozyskiwania kolejnych partnerów, Packeta inwestuje w Polsce także w rozwój swojej infrastruktury. Już teraz posiada magazyny w Cieszynie i w Warszawie. W najbliższym czasie planuje otwarcie obiektów w Poznaniu i Krakowie.