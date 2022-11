Paczka międzynarodowa bez dopłat - ONZ chce zrewolucjonizować e-commerce

Wartość transgranicznego e-commerce ma wzrosnąć z ok. 1,9 bln dol. w 2022 roku do 2,1 bln dol. w 2023 r.

Coraz większa liczba konsumentów przestaje widzieć granice w handlu i kupuje towar nie tylko w kraju swojego zamieszkania.

Członkowie UPU chcą współpracować nad wizją poczty, która wykracza poza dostarczanie listów i paczek.

Konsultacje przeprowadzone przez Światowy Związek Pocztowy (UPU), wyspecjalizowaną agencję ONZ będącą głównym forum współpracy pomiędzy graczami sektora pocztowego, mogą nastrajać optymistycznie zarówno sprzedawców internetowych, jak i samych klientów. Do UPU należą 192 państwa, a Polskę reprezentuje państwowa Poczta Polska.

Oznacza to, że coraz większa liczba konsumentów przestaje widzieć granice w handlu i kupuje towar nie tylko w kraju swojego zamieszkania, lecz także szuka tańszych lub lepszych jakościowo produktów w innych miejscach.

Nowa wizja poczty

Konsultacje przeprowadzone do końca sierpnia tego roku miały na celu wskazanie przez narodowych operatorów takich produktów i usług, które mogłyby przynieść najwięcej korzyści zarówno im samym, jak i całemu sektorowi pocztowemu (należą do niego m.in. detaliści internetowi, firmy kurierskie, dostawcy usług logistycznych czy firmy transportowe.

Członkowie UPU chcą współpracować nad wizją poczty, która wykracza poza dostarczanie listów i paczek oraz oferuje szeroki zakres nowych i neutralnych dla klimatu usług i działań dla społeczeństwa, wykorzystując infrastrukturę i sieć sektora pocztowego.

Zapowiadana reforma otworzy możliwości dla sprzedaży transgranicznej i obniży bariery wejścia na rynki zagraniczne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

– Jest to ogromna szansa nie tylko dla polskich sklepów internetowych, lecz także w dużej mierze dla producentów. Dla Polski oznacza to, że oferta rodzimych handlowców stanie się bardziej dostępna dla klientów z Europy. Z drugiej strony większa liczba polskich kupujących będzie mogła dokonywać zakupów w zagranicznych sklepach internetowych i platformach typu marketplace. Obecnie jest to nieco ponad 30 proc. internautów – dodaje Tomasz Cincio, prezes Droplo.

Ekspert zauważa, że potrzeba reformy UPU nie jest nowa, ale obecny kryzys gospodarczy jest okazją na wprowadzenie globalnej infrastruktury do świadczenia nowoczesnych usług. Dzięki niej będzie można rozwiązać niektóre problemy związane zakłóceniami z łańcuchu dostaw.

- Kraje członkowskie UPU uznały, że budowanie integracyjnej sieci pocztowej dla przedsiębiorstw na całym świecie wymaga współpracy wszystkich stron, aby wypracować priorytety i scenariusz win-win, który przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom pocztowego łańcucha wartości – stwierdził Masahiko Metoki, dyrektor generalny UPU.

Niższe ceny, szybsze dostawy

Nadzwyczajny Kongres UPU odbędzie się jesienią 2023 roku. Kraje członkowskie UPU podejmą na nim decyzję o nowych rozwiązaniach w sektorze.

Eksperci wskazują m.in. na potrzebę zlikwidowania dopłaty do przesyłek zagranicznych. Dzięki temu klienci, którzy zdecydują się na wysyłkę międzynarodową, zapłacą taką samą stawkę za daną usługę (np. przesłanie paczki o określonym gabarycie) jak konsumenci krajowi. Cel ten jest zgodny z polityką Unii Europejskiej i umowami międzynarodowymi, które opowiadają się za niedyskryminacyjnymi cenami międzynarodowymi.

Drugim postulatem jest oferowanie wszystkim przewoźnikom z wszystkich krajów członkowskich takich samych warunków dostarczania dokumentów i paczek przychodzących. Dla przedsiębiorców oznacza to możliwość wysyłania przesyłek bezpośrednio do pocztowych centrów przetwarzania przesyłek i paczek międzynarodowych. Efekt? Niższe ceny, szybsze dostawy do klientów i więcej biznesu dla usług pocztowych, które w przeciwnym razie mogłyby zostać całkowicie pominięte w procesie wysyłki.

Operatorzy zrzeszeni w Światowym Związku Pocztowym dominują pod względem dostarczanych przesyłek, np. odpowiadają za dostawy blisko dwóch trzecich paczek międzynarodowych o wadze do 2 kg, to operatorzy prywatni już całkiem dobrze czują się na rynku transgranicznym i pocztowym.

– To naprawdę ostatni dzwonek na wspólne działania. Jeżeli UPU nie wykorzysta tej szansy, to szala przechyli się na dostawców prywatnych, jako że sektor e-commerce już wykorzystuje inteligentne narzędzia i rozwiązania, które upraszczają procedury logistyczne. Do tej pory skłonne do współpracy z nimi byli głównie operatorzy prywatni. Oszczędności zyskuje się m.in. na współdzieleniu powierzchni magazynowych, a co za tym idzie, prościej i taniej jest przechowywać swój towar w innych krajach. Zdecydowanie przyspiesza to proces wysyłki do klienta – zaznacza Tomasz Cincio z Droplo.