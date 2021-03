PaczKING.pl - nowa platforma do nadawania przesyłek na rynku e-commerce

PaczKING.pl to nowy portal DHL do nadawania paczek krajowych, fot. materiały prasowe

Od 10 marca klienci indywidualni DHL Parcel mogą nadawać swoje przesyłki przez PaczKING.pl – nowy portal do nadawania paczek krajowych.

PaczKING ma być odpowiedzią na oczekiwania klientów. Zlecenie nadania można wypełnić na dowolnym urządzeniu: telefonie, tablecie czy komputerze. Rozwiązaniem, które może spotkać się ze szczególnie pozytywnym odbiorem konsumentów, jest możliwość nadania przesyłki u kuriera, bez konieczności drukowania etykiety.

- PaczKING to cała paleta możliwości. Można wysłać paczkę krajową, do krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Można skorzystać z opcji odbioru paczki przez kuriera, nie ruszając się z domu, a można też podrzucić ją do jednego z ponad 10 tys. Punktów Obsługi Paczek DHL POP, przy okazji robienia codziennych zakupów. Przez PaczKING.pl można wysłać i ważne dokumenty, i przedmioty o większych wymiarach – podkreśla Anna Jędryka, Menedżer Działu Marketingu Konsumenckiego i Sprzedaży Detalicznej DHL Parcel.

Nowy koncept komunikacyjny - PaczKING - wykorzystuje sześciu współczesnych królów-nadawców, którzy reprezentują różne typy i potrzeby konsumentów. Przekaz komunikacyjny zamyka się w zdaniu: Niezależnie od tego w jaki sposób i z jakiego powodu wysyłasz paczkę, otrzymasz od DHL Parcel królewską ofertę i obsługę.