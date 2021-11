Paczkomat na osiedlu ważniejszy niż miejsce dla aut

Zdaniem poznaniaków najważniejszym elementem nowoczesnego osiedla jest Paczkomat na jego terenie – odpowiedziało tak 60% mieszkańców miasta. Takie rozwiązanie ma więcej zwolenniczek niż zwolenników – chce go 65% kobiet i 54% mężczyzn. Na drugim miejscu w hierarchii potrzeb mieszkańców znajduje się ograniczony ruch samochodowy na terenie osiedla – to ważne dla 51% mieszkańców Poznania.

- Jeszcze do niedawna wybór Paczkomatu, jako niezbędnego atrybutu wymarzonego osiedla, mógłby zaskakiwać. Dziś jest to rozwiązanie, z którego korzysta większość Polaków. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, instalujemy Paczkomaty InPost na nowych inwestycjach mieszkaniowych. Już na etapie projektowania terenu wyznaczam miejsca na te urządzenia, dzięki czemu możemy je skutecznie wkomponować w otoczenie, aby nie zakłócały ładu przestrzennego. Paczkomaty w naszych inwestycjach są ogólnodostępne. Korzystają z nich zarówno nasi klienci jak i okoliczni mieszkańcy, dlatego to udogodnienie idealnie wpisuje się w założenia projektu Wieży Jeżyce – osiedla otwartego dla wszystkich poznaniaków – mówi Kazimierz Monkiewicz, manager ds. CSR i CSV w Echo Investment.