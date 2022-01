Paczkomaty InDoor InPostu pojawiają się w sklepach Żabka

Nie wiadomo, gdzie i ile docelowo ma stanąć paczkomatów InDoor, lecz pewne jest, że pierwsze umowy na tę usługę już zostały podpisane. Paczkomaty zostały „dostosowane do potrzeb sieci convenience". - Chodzi o to, by w pełni uzupełniały portfolio oferowanych w Żabce usług. Przesyłki InPost będzie można odebrać również w tradycyjnej formule przy kasie - zapowiada Wojciech Kądziołka, rzecznik InPostu.

Paczkomaty typu InDoor zaczęły pojawiać się w Polsce jesienią 2020 roku. Od tej chwili maszyny są stawiane w biurowcach, blokach galeriach handlowych i innych obiektach usługowych i mieszkalnych. Pierwszy paczkomat tego typu stanął w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

