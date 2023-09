Sieć 5000 punktów odbioru na Półwyspie Iberyjskim

– Jesteśmy bardzo dumni z porozumienia z Repsol. Pozwoli nam ono dotrzeć do obszarów wiejskich i oddalonych od dużych ośrodków miejskich, a także skokowo zwiększyć liczbę urządzeń Paczkomat®, które mamy na terenie Hiszpanii – wyjaśnia Nicola D'Elia, dyrektor generalny grupy InPost w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

InPost ma ponad 5000 punktów PUDO i maszyn Paczkomat® w Hiszpanii, a teraz rozbuduje skokowo zasięg dzięki umowie z Repsol. Tym samym posiada największą sieć własnych punktów dostaw i odbioru w tym kraju. Firma ma obecnie ponad 50 000 PUDO w około dziewięciu krajach, w których działa – co czyni InPost największą hybrydową siecią punktów dostawy OOH w Europie.

InPost rozwija się w Hiszpanii

Klienci w Hiszpanii mogą korzystać z PUDO i urządzeń Paczkomat® InPost nie tylko, aby odebrać dostawy zakupów online – ale także realizując zwroty, przesyłki z punktu do punktu lub pomiędzy urządzeniami Paczkomat®. Daje to możliwość dostarczania przesyłek bezpośrednio między konsumentami – co sprawia, że InPost ma najbardziej elastyczną sieć, odpowiadającą na wszystkie potrzeby użytkowników.

Paczkomaty InPost na stacjach paliw w Hiszpanii, fot. mat. pras.

Dla sieci stacji paliw Repsol instalacja urządzeń Paczkomat® będzie okazją do zaoferowania klientom nowej usługi, uzupełniającej podstawową działalność – sklepy Stop&Go oraz usługi dla kierowców.

– Dzięki urządzeniom Paczkomat® InPost rośnie liczba użytkowników korzystających z usług stacji, którzy przyjeżdżają odebrać swoje zamówienia. Wielu z nich generuje sprzedaż krzyżową – co oznacza, że przy okazji kupują inne produkty. To pomoże sieci Repsol pozycjonować nasze stacje jako miejsce, w którym można znaleźć szeroką gamę produktów, a przy okazji odebrać lub nadać przesyłki – w jednym miejscu, szybko i wygodnie – wyjaśnia Alicia Cruzado z firmy Repsol.

Dzięki umowie InPost – w oparciu o silną pozycję Repsol w Hiszpanii – wygeneruje synergie, które przyczyniają się do zmiany jakości i wygody życia konsumentów.

– Naszym celem jest ułatwienie konsumentom codziennego życia i przyczynienie się do zmniejszenia emisji CO2. Wierzymy, że im więcej PUDO i urządzeń Paczkomat® wdrożymy, tym lepiej będzie działać cała infrastruktura zaangażowana w proces zakupów online: od sprzedawców detalicznych, po firmy kurierskie – podkreśla Nicola D'Elia

Co wiemy o firmie InPost

Założony przez Rafała Brzoskę InPost to obecnie wiodąca platforma dostaw dla e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek w Polsce. Pierwsze urządzenia Paczkomat® oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku i bardzo szybko stały się charakterystycznym elementem polskich miast. Dziś sieć urządzeń Paczkomat® InPost jest największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie niemal 28 tysięcy nowoczesnych urządzeń, z czego już ponad 19 tysięcy w Polsce. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i do urządzeń Paczkomat® obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.